Рекордное подорожание автогаза: в чем причины и что будет с ценами на топливо

"Первая причина того, что автогаз является сезонным товаром. Когда начинается отопительный сезон, альтернативой автогазу становится смесь, которую используют для отопления. Котельных, работающих на пропан-бутане, в Польше и странах Балтии очень много. И поэтому возникает конкуренция автогазу. А сейчас автогаз поставляется прежде всего с Запада в Украину, так что его нехватка привела к дефициту на заправках", - сказал он.

По его словам, вторая причина, это новые таможенные правила, требующие четкого установления страны происхождения ресурса. "Не секрет, что к нам попадала по меньшей мере треть топлива, которое производилось в Российской Федерации или в Беларуси, и затем через разные схемы поступало. Правила изменились, и такие схемы прекратили массово применять", - сообщил Рябцев.

"Когда кто-то рассказывает о том, что забастовки на трех из 31 автомобильных пунктов пропуска на украинской границе привели к подорожанию сжиженного газа на четверть, я, честно говоря, скептически отношусь к таким утверждениям", - сказал директор специальных проектов НТЦ "Психея".

Что будет с ценами

Рябцев считает, что цены на автогаз в Украине уже достигли пика, поскольку газ имеет смысл использовать, если его цена по отношению бензину меньше 65%. Сейчас этот порог уже достигнут. Потому спрос на автогаз падает.

"Если он дальше будет дорожать, его покупать никто не будет. Это трейдеры прекрасно понимают, потому что снимают газ с продаж на некоторых заправках. Некоторые говорят, что это из-за дефицита. Нет, это из-за того, что они не получают прибыли. Он просто не продается", - сообщил эксперт.

Прогноз цен на бензин и дизель

Как отметил Рябцев, для бензина и дизеля не существовало таких факторов, как для автогаза. Потому цены на них в Украине стабильны. Основным фактором, который будет влиять на стоимость топлива, являются нефтяные котировки, которые сейчас упали до 80 долларов, а прогнозы по спросу негативные.

Эксперт не видит причин для подорожания нефти на мировых рынках, несмотря на вербальные интервенции заинтересованных в этом стран-производителей.