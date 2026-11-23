Энергетики ДТЭК с 16 по 22 ноября возобновили электроснабжение для более 3,5 млн семей в четырех областях и Киеве, которые были без света в результате российских атак. Это рекордное количество восстановлений за неделю с начала 2026 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании ДТЭК.

Отмечается, что в течение недели энергетикам удалось полностью или частично возобновить электроснабжение более чем в 1,8 тысячи населенных пунктов, обесточенных из-за российских обстрелов энергосистемы.

Больше всего восстановлений было в Одесской области, которая в течение недели подвергалась постоянным атакам. Здесь энергетики вернули свет в 2,7 млн домов. В Днепропетровской области электроснабжение возобновили для 341 тысячи семей, в Киеве - для почти 185 тысяч.

Кроме того, в Донецкой области, несмотря на сложную ситуацию с безопасностью и боевые действия, энергетики вернули свет в 174,4 тысячи домов. В Киевской области электроснабжение возобновили для 112,5 тысяч семей.

В компании подчеркнули, что специалисты приступают к восстановительным работам сразу после получения разрешения от ВСУ и ГСЧС.

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