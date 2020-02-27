Реконструкція будинку Руссова в Одесі на 100 млн: Труханов шукає можливість компенсації, - Схеми

Міська рада Одеси розглядає можливість компенсувати частину з виділених 100 млн гривень з міського бюджету на реконструкцію будинку Руссова за рахунок приватних власників, пов'язаних з бізнесменом Русланом вигляді тарпана. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування журналістів "Схем".

Журналісти звернулися до мера Одеси Геннадія Труханова з питанням, чому на реконструкцію були виділені кошти міського бюджету, без залучення грошей власників приміщень. За словами Труханова, на даний момент юридичний департамент одеської міськради займається питанням компенсації коштів.

"Ми шукаємо можливість компенсувати кошти, це питання не закрите. Юридичний департамент цим займається... Звичайно, якщо ми зможемо це зробити, якщо суд прийме таке рішення, і ми зможемо це організувати, то ми будемо раді повернути ці кошти", - сказав Труханов.

За даними "Схем" міська рада Одеси володіє лише 13 квадратними метрами будинку Руссова, решта площі перебувають у володінні юридичних та фізичних осіб, пов'язаних з бізнесменом-забудовником Русланом вигляді тарпана.

"Приміщення площами 450 і 98 квадратних метрів належать ТОВ "Петрэкс плюс", 882 квадрата - ТОВ "Мрія", 48 квадратів - ТОВ "Реставратор-1946", ще 450 - Євгену Побережнюку. Всі ці юридичні і фізичні особи пов'язані з одеським бізнесменом Русланом вигляді тарпана, засновником будівельно-інвестиційної групи компаній "Інкор", - йдеться у розслідуванні.

При цьому закон України "Про охорону культурної спадщини" зобов'язує утримувати пам'ятку саме власників, уповноважений ними орган або користувача. Також власник зобов'язаний привести пам'ятник архітектури у належний стан у разі, коли пам'ятці загрожує небезпека пошкодження.

Згідно з даними бази МВС, на даний момент Руслан Тарпан знаходиться в розшуку.

Раніше РБК-Україна писало, що начальник відділу прокуратури Київської області Сергій Красножон міг повідомляти "королю контрабанди" Вадиму Альперіну про заплановані слідчі дії правоохоронців. Також Альперіну міг допомагати вирішувати проблеми в судах голова Одеського окружного адміністративного суду Олег Глуханчук.