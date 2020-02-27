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Прокурор Київської області попереджав Альперина про обшуки, - "Слідство.Інфо"

Новини » Суспільство     27.02.2020 - 17:55
Прокурор Київської області попереджав Альперина про обшуки, - "Слідство.Інфо"
Фото: Вадим Альперін (РБК-Україна)

Прокурор заявив, що часто залишає телефон і комп'ютер в кабінеті без нагляду

Начальник відділу прокуратури Київської області Сергій Красножон міг повідомляти "королю контрабанди" Вадиму Альперіну про заплановані слідчі дії правоохоронців. Про це йдеться в розслідуванні "Слідство.Інфо".

Повідомляється, що в листопаді 2017 року Альперін листувався з посадовою прокурором Київської області Красножоном.

"Він (Альперін - ред.) отримував повідомлення месенджері Telegram від абонента, підписаного в його телефоні як "Прокур.Сергій.область". У повідомленнях говорилося, що група правоохоронців, яка вела розслідування Альперіна, виїхала до Одеси. Чоловік пропонував бізнесменові за грошову винагороду дізнатися деталі цієї справи і плани правоохоронців", - йдеться в расследовнаии.

При цьому сам Красножон у відповідь журналістам повідомив, що не знайомий з Альперіним і ніколи не передавав йому ніяку інформацію. Також Красножон заявив, що знаходиться в кабінеті не один, при цьому телефон і комп'ютер іноді залишається без нагляду.

Раніше РБК-Україна писало, що голова Одеського окружного адміністративного суду Олег Глуханчук міг допомагати бізнесменові Вадиму Альперіну, вирішувати проблеми в судах. Суд, яким керує Глуханчук, регулярно фігурував у схемах з розмитненням товарів компаній, які контролював Альперін.

Нагадаємо, в кінці листопада суд заарештував Альперіна і призначив заставу в розмірі 70 млн гривень. До цього президент Володимир Зеленський назвав його "хрещеним батьком контрабанди в Україні". Дії Альперіна кваліфікують як створення злочинної організації та ухилення від сплати податків. На початку грудня підозрюваний вийшов на волю з СІЗО.

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