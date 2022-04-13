"Рекомендуємо не поспішати". Кличко пояснив, чому поки не варто повертатися до Києва

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що до столиці повернулися вже 2/3 киян. Однак він просить не поспішати з поверненням до Києва, оскільки зберігається загроза ракетних ударів з боку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

"Ми спираємося виключно на рекомендації військових, і на сьогодні вони кажуть, що загроза ще досить велика. Велика загроза, що ракетні обстріли можуть відбуватися, розмінування йде на прилеглих територіях області", - заявив мер столиці.

При цьому він додав, що велика частина комунальних підприємств працюють, але складно.

"Частина підприємств евакуювалися і знаходяться в більш безпечних місцях за межами Києва, інша частина людей увійшла до складу ЗСУ, а нам потрібно надавати сервіс киянам. Вже 2/3 киян повернулися, кожен день повертаються, попри рекомендації. Ми не можемо заборонити, ми можемо виключно рекомендувати не поспішати. Ще не всі маршрути автобусів і тролейбусів працюють", - заявив Кличко.