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Венеціанська комісія закликала Україну переглянути санкції за порушення мовного закону

Новини » Політика     09.12.2019 - 19:03
Венеціанська комісія закликала Україну переглянути санкції за порушення мовного закону
Фото: Рада Європи (coe.int)

Санкції повинні бути вилучені із закону або обмежені

Одна з рекомендацій Венеціанської комісії Ради Європи українській владі пов'язана з санкціями за будь-яке порушення мовного закону. Про це заявила член експертної групи, яка працювала над висновком, віцепрезидентка Венеціанській комісії Вероніка Білкова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Зазначається, що одна з рекомендацій пов'язана з заключною частиною закону, де йдеться про адміністративні санкції не лише за навмисне спотворення української мови, а й за будь-яке порушення. Однак, у законі немає визначення, про що саме йдеться.

"Мовний закон настільки широкий та всеосяжний, що санкції можуть бути накладені за багато порушень, включно зі статтею 6, у якій говорить, що кожен громадян України зобов'язаний володіти державною мовою", - зазначила Білкова.

Тому у висновку говориться про те, що з огляду на встановлення такого широкого кола зобов'язань, викладених у мовному законі, санкції можуть бути диспропорційні щодо ступеню важкості порушень, а це не відповідає європейським стандартам.

"Тобто вся частина, що стосується санкцій, має бути переглянута, а санкції повинні бути вилучені із закону або обмежені на випадки лише особливо серйозних порушень закону", - додала Білкова.

Нагадаємо, Венеціанська комісія Ради Європи розкритикувала "мовний закон" України, заявивши, що він не забезпечує баланс між українською мовою та мовами національних меншин. Україну закликали призупинити дію закону про державну мову, поки не буде підготовлений закон про мовні права національних меншин.

Венеціанська комісія Ради Європи також вважає, що законодавчі зміни в судову систему України загрожують її стабільності і незалежності.

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