На річці Конго потонуло судно, понад 50 загиблих

За словами прес-секретаря губернатора провінції Монгала Демократичної Республіки Конго Нестора Магбадо, число зниклих безвісти є оцінкою, заснованою на ємності човна. Судно складалося з дев'яти традиційних дерев'яних каное, відомих як пироги, пов'язаних разом.

Магбадо сказав, що вижили 39 людей. За його словами, пошуково-рятувальні операції тривають, але зникають надії на те, що можна буде знайти більше тих, хто вижив.

Причиною аварії могла бути "перевантаженість, посилена поганою погодою" в нічний час. Провінційна влада оголосила триденний траур з понеділка.

Аварії на суднах - звичайна справа в країні, оскільки судна часто перевантажені пасажирами і вантажами. Більшість пасажирів, які подорожують на суднах, також часто не носять рятувальних жилетів.