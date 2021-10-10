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На річці Конго потонуло судно, понад 50 загиблих

Автор: Анна Полисученко

На річці Конго потонуло імпровізоване судно, щонайменше 51 людина загинула. Ще 69 осіб вважаються зниклими безвісти.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на France 24.

За словами прес-секретаря губернатора провінції Монгала Демократичної Республіки Конго Нестора Магбадо, число зниклих безвісти є оцінкою, заснованою на ємності човна. Судно складалося з дев'яти традиційних дерев'яних каное, відомих як пироги, пов'язаних разом.

Магбадо сказав, що вижили 39 людей. За його словами, пошуково-рятувальні операції тривають, але зникають надії на те, що можна буде знайти більше тих, хто вижив.

Причиною аварії могла бути "перевантаженість, посилена поганою погодою" в нічний час. Провінційна влада оголосила триденний траур з понеділка.

Аварії на суднах - звичайна справа в країні, оскільки судна часто перевантажені пасажирами і вантажами. Більшість пасажирів, які подорожують на суднах, також часто не носять рятувальних жилетів.

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Конго