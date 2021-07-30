Після реінтеграції: стало відомо, коли віддадуть невиплачені пенсії в ОРДЛО

Україна погасить заборгованість з невиплачених пенсій перед пенсіонерами в окремих районах Донецької та Луганської областей після реінтеграції окупованих територій. Тільки після цього влада зможе провести верифікацію всіх пенсіонерів.

Зокрема, він зазначив, що на сьогодні нічого не робитимуть з тим, що пенсіонерам в ОРДЛО з 2014 року не виплатили близько 80 млрд гривень. Резніков підкреслив, що пенсії виплачуються тільки тим, у кого є статус переселенця. Але не всі з них можуть переїхати на підконтрольну територію, оскільки для них немає житла.

"Кожен місяць ми виплачуємо близько 3 млрд гривень. І після реінтеграції цих територій ми проведемо верифікацію всіх пенсіонерів, розробимо механізм реструктуризації цієї заборгованості і будемо виплачувати", - додав міністр.