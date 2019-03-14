Регулятор позапланово перевірить п'ять телеканалів

Ілюстративне фото (nrada.gov.ua)

Мовники порушили правила мовлення у День пам'яті Героїв Небесної Сотні

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення перевірить 5 телеканалів на дотримання правил мовлення у День пам'яті Героїв Небесної Сотні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу регулятора.

Як зазначається, Нацрада призначила позапланові перевірки ТОВ "Телеканал СТБ" (логотип "С-МоДжливо все!"), ТОВ "ТРК "Наталі" (логотип "НАТАЛІ"), ТОВ "Тотвельд" (логотип "XSPORT"), ТОВ "Телекомпанія "Телевсесвіт" (логотип "Телевсесвіт") і ТОВ "Ідана Юкрейн" (логотип "BOUTIQUETV").

Повідомляється, що 20 лютого, відповідно до указу президента, канали повинні керуватися Правилами ведення мовлення на теле- і радіоканалах у дні трауру (скорботи, жалоби) та дні пам’яті.

Однак було зафіксовано, що 20 лютого телеканали "С-Можливо все!", "Наталі", "XSPORT" і "Телевсесвіт" не поширювали інформацію про день пам’яті у всьому обсязі, а саме мінімум раз на дві години.

Крім того, виявлено, що в ефірі "BOUTIQUETV" такої інформації не було упродовж всієї доби, а також о 12:00 не оголошувалась хвилина мовчання із супроводженням звуку метронома і в проміжку часу з 00:00 до 01:02 на екрані мовника не демонструвалася палаюча свічка або відповідне стилізоване зображення.

РБК-Україна писало, що в ефірах телеканалів NewsOne, "Інтер" і "МаксіTV" зафіксовано ознаки порушень виборчого законодавства в ході кампанії на виборах 2019.

Раніше телеканалу "СТБ" призначали позапланову виїзну перевірку у зв'язку з ознаками порушення мовлення у день вшанування пам’яті жертв Батуринської трагедії 1708 року.