Регулятор принял решение о начислениях за электроэнергию во время массовых отключений

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), решила, что в случае отсутствия фактических показов счетчика электроэнергии будет применяться понижающий коэффициент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу регулятора .

В пресс-службе заявили, что решение принято с целью защитить потребителей в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в Объединенной энергетической системе Украины и вынужденного ограничения в потреблении электрической энергии, вызванной вооруженной агрессией РФ.

В частности, в связи с аварийными и стабилизационными отключениями объективно возникают ситуации, когда технически невозможно передать показы счетчиков, при этом объемы среднесуточного потребления ожидаемо уменьшаются, отмечает регулятор.

"С целью предотвращения проведения начислений за непотребленную бытовыми потребителями электрическую энергию" операторы систем распределения должны