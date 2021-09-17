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Регулятор США не підтримав бустерну вакцинацію препаратом Pfizer

Автор: Анна Полисученко

Управління з продовольства та медикаментів США (FDA) не підтримало бустерну вакцинацію препаратом Pfizer. Зокрема, голосування стосувалося вакцинації людей у віці від 16 років і старше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

16 членів управління були проти, і тільки 2 підтримали пропозицію, винесену на голосування.

Вчені FDA визначили, що бустерна доза Pfizer не потрібна для захисту від COVID, хоча вона і покращує імунітет.

У звіті сказано, що зниження ефективності вакцини Comirnaty в боротьбі зі штамом "Дельта" досі не доведено.

Раніше ми писали, що прокурори половини штатів вимагають від Байдена скасування обов'язкової вакцинації в США.

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Вакцинація