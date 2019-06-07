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Регулятор пропонує доопрацювати постанову Кабміну щодо ПСО на ринку е/е


У НКРЕКП прогнозують мільярдні збитки, банкрутства та колапс

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), пропонує доопрацювати проект постанови Кабінету міністрів України (КМУ) про покладання спеціальних обов’язків на ринку електричної енергії. Про це повідомляє прес-служба регулятора.

Як зазначили в прес-службі, реалізація рішення уряду від 5 червня принесе додаткове навантаження на промисловість та бюджет приблизно на 37 млрд грн на рік. Крім того, його неможливо реалізувати раніше ніж 1 жовтня.

У НКРЕКП також прогнозують наступні наслідки набрання чинності даною постанови:

  • Банкрутство та ліквідація постачальників електроенергії населенню,
  • Загроза фінансової стабільності Операторів системи передачі та розподілу,
  • За рахунок АЕС та ГЕС неможливо забезпечити доступною електроенергією населення Львівської, Закарпатської та Івано-Франківської областей.

У НКРЕКП вважають, що реалізація можлива при врахуванні таких положень:

  • Продаж не менше 80% електроенергії, виробленої АЕС, за прямими договорами за фіксованою ціною,
  • Продаж не менше 50% електроенергії, виробленої ГЕС, за прямими договорами за фіксованою ціною,
  • Замість тарифу НЕК "Укренерго" забезпечити джерело компенсації різниці в цінах за рахунок додаткового доходу НАЕК "Енергоатом".

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів на засіданні 5 червня поклав спеціальні зобов'язання по забезпеченню населення електроенергією за фіксованою ціною на держкомпанії НАЕК "Енергоатом", "Укргідроенерго" і НЕК "Укренерго", а також обленерго і постачальників. Продавати електроенергію за ринковими цінами зможуть в умовах нового ринку лише компанії теплової генерації і виробники "зеленого" енергії.

У той же час, в компанії "Укренерго" заявили, що у разі прийняття рішення про покладання на "Укренерго" таких зобов’язань, компанія не матиме фінансових джерел для виконання зазначених спецобов’язків.

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