Регулятор оштрафував "Енергоатом" за переплату до Держбюджету 3 млрд гривень

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг оштрафувала держпідприємство НАЕК "Енергоатом" на 1,7 млн гривень за недотримання в 2017-2018 років структури тарифу, затвердженого регулятором. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову НКРЕКП від 17 травня №797.

Серед порушень відмічено більше всього "суму фактично сплаченого податку на прибуток та частини чистого прибутку до Державного бюджету протягом 2017-2018 років та і кварталу 2019 року вище рівня, передбаченого структурою витрат, у розмірі 3 059,27 млн гривень (без ПДВ)".

Як відомо, 22 травня ДФС повідомила, що за результатами фінансово-господарської діяльності НАЕК "Енергоатом" - задекларував частину чистого доходу до сплати на суму 1,76 млрд гривень, однак бюджет ці кошти досі не отримав.

Нагадаємо, НАЕК 23 травня дав роз'яснення щодо повідомлення ДФС, що регулятор виділив у тарифі компанії на 2019 рік на сплату частини чистого прибутку тільки 200 млн гривень.

Зокрема, в прес-службі "Енергоатому" повідомили, що за останні три роки та перший квартал поточного року до бюджету було сплачено без джерела покриття витрат в тарифі податок на прибуток і частину прибутку державного унітарного підприємства у розмірі 2641,1 млн гривень. За десять років дефіцит коштів на сплату цих податків становить 8,898 млрд гривень, відзначило ДП.

"У І кварталі 2019 року за результатами діяльності у 2018 році ДП "НАЕК "Енергоатом" було нараховано і сплачено у повному обсязі 1 млрд 923,37 млн грн частини чистого прибутку. У фінансовому плані Компанії, який затверджено КМУ, у ІІ кварталі 2019 року передбачено 45 млн 759 тис. грн, які сплачено у повному обсязі 21 травня. І в І кварталі 2019 року, і в ІІ кварталі 2019 року НАЕК "Енергоатом" неодноразово та безрезультатно звертався до НКРЕКП щодо необхідності збільшення тарифу Компанії на суму сплати частини чистого прибутку, оскільки у тарифі Компанії на весь 2019 рік на ці цілі передбачено лише 200 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, з початку року НАЕК сплатив у цілому 1 млрд 969,129 млн гривень, що на 1 млрд 769,129 млн гривень більше, ніж затвердив регулятор.