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Регулятор оприлюднив показники фондового ринку за 2018 рік


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Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) обнародовала общие показатели фондового рынка за 2018 год. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НКЦБФР.

По итогам года объем зарегистрированных комиссией выпусков акций составил 22,263 млрд грн. Количество эмитентов акций - 93 компании.

Объемы зарегистрированных комиссией выпусков облигаций составили 15,458 млрд.

За этот же период на организованном рынке объемы торгов ценными бумагами составили 260,866 млрд грн.

В том числе, объемы торгов акциями составили 1,180 млрд грн (0,45%), корпоративными облигациями - 10,267 млрд грн (4%), ОВГЗ - 245,733 млрд грн (94,1%), другими ценными бумагами - 3,685 млрд грн (1,4%).

Напомним, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) запустила новый онлайн-сервис поиска владельцев пакетов акций украинских акционерных обществ.

Как сообщало РБК-Украина, в октябре 2018 года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины обнародовала для общественного обсуждения два проекта решений, которые позволят покупать государственные облигации через мобильные приложения.

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