Регламентный комитет Совета поддержал лишение Безуглого поста в комитете по нацбезопасности

Комитет рекомендовал Верховной раде включить соответствующий проект вне очереди без голосования в повестку дня сессии.

"Соответственно, уже 10 января парламент может рассмотреть постановление", - написал Железняк и добавил, что Безуглая останется членом Комитета по нацбезопасности.

Критика военного руководства со стороны Безуглой

Напомним, Марьяна Безуглая известна тем, что в последнее время публично критиковала главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. В частности, она обвиняла главкома в якобы "отсутствии плана войны" на этот год.

На прошлой неделе Комитет по вопросам национальной безопасности решил отозвать Безуглую с должности заместителя председателя комитета. Один из собеседников в "Слуге народа" также спрогнозировал, что голосов "за" освобождение Безуглой в зале должно хватить.

По данным опроса КМИС, большинство украинцев не доверяют народным депутатам от "Слуги народа" Марьяне Безуглой (58,5%) и Давиду Арахамии (57%).