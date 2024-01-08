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Регламентный комитет Совета поддержал лишение Безуглого поста в комитете по нацбезопасности

Фото: Марьяна Безугла (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Комитет Верховной рады по вопросам регламента единогласно поддержал отзыв народного депутата из фракции "Слуга народа" Марьяны Безуглой с должности заместителя главы Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Теперь решение должно принять Верховная рада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

Комитет рекомендовал Верховной раде включить соответствующий проект вне очереди без голосования в повестку дня сессии.

"Соответственно, уже 10 января парламент может рассмотреть постановление", - написал Железняк и добавил, что Безуглая останется членом Комитета по нацбезопасности.

Критика военного руководства со стороны Безуглой

Напомним, Марьяна Безуглая известна тем, что в последнее время публично критиковала главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. В частности, она обвиняла главкома в якобы "отсутствии плана войны" на этот год.

На прошлой неделе Комитет по вопросам национальной безопасности решил отозвать Безуглую с должности заместителя председателя комитета. Один из собеседников в "Слуге народа" также спрогнозировал, что голосов "за" освобождение Безуглой в зале должно хватить.

По данным опроса КМИС, большинство украинцев не доверяют народным депутатам от "Слуги народа" Марьяне Безуглой (58,5%) и Давиду Арахамии (57%).

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