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У регіони, що постраждали від війни, направлять 10 млн продуктових наборів

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Україна, Неділя 17 квітня 2022 15:17
У регіони, що постраждали від війни, направлять 10 млн продуктових наборів Фото: постраждалі від війни регіони забезпечать продуктовими наборами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Наразі в Україні відбувається постачання в регіони, що постраждали від війни, 10 млн продуктових наборів. Вони містять продукти тривалого зберігання з розрахунку забезпечення на один місяць для однієї людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінекономіки.

Як зазначили в прес-службі, на реалізацію цієї програми вже виділено 5 млрд грн. До неї підключені 24 обласні військово-цивільні адміністрації та військово-цивільна адміністрація м. Києва.

Раніше Кабінет міністрів ухвалив постанову щодо забезпечення населення продовольчими товарами тривалого зберігання в умовах воєнного стану. В регіонах, на території яких тривають активні бойові дії, забезпечення продовольчими товарами здійснюється безоплатно.

Постановою затверджено порядок безоплатної видачі населенню продовольчих товарів та перелік продуктів.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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