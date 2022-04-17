У регіони, що постраждали від війни, направлять 10 млн продуктових наборів
Наразі в Україні відбувається постачання в регіони, що постраждали від війни, 10 млн продуктових наборів. Вони містять продукти тривалого зберігання з розрахунку забезпечення на один місяць для однієї людини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінекономіки.
Як зазначили в прес-службі, на реалізацію цієї програми вже виділено 5 млрд грн. До неї підключені 24 обласні військово-цивільні адміністрації та військово-цивільна адміністрація м. Києва.
Раніше Кабінет міністрів ухвалив постанову щодо забезпечення населення продовольчими товарами тривалого зберігання в умовах воєнного стану. В регіонах, на території яких тривають активні бойові дії, забезпечення продовольчими товарами здійснюється безоплатно.
Постановою затверджено порядок безоплатної видачі населенню продовольчих товарів та перелік продуктів.
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