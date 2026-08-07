Регионы РФ не жалеют денег "охотникам за контрактниками" из-за страха мобилизации

Регионы России масштабируют выплаты вербовщикам

В августе 2025 года таких регионов было всего 31. Больше всего - примерно в 10 раз - возросло вознаграждение рерутерам на войну против Украины в дотационной Смоленской области.

В 38 из 56 регионов вознаграждения за вербовку на войну предусмотрены официальными региональными и муниципальными программами, отмечает издание.

Также они закреплены в:

постановлениях правительств,

указах губернаторов,

распоряжениях органов исполнительной власти.

В 18 регионах выплаты проходят приватно через рекрутерские агентства. За годы войны против Украины в России создано почти 100 000 рекламных агентств, под крышей которых часто работают вербовщики в армию.

Сколько платят

В этом году 8 регионов повышали выплаты рекрутерам, некоторые - многократно.

Самое значительное вознаграждение вербовщикам подняла Смоленская область - со 115 000 до 1 млн рублей. Регион также увеличил выплаты контрактникам - с 1,6 до 2,1 млн рублей, пишет The Moscow Times.

Выплаты "охотникам за контрактниками" также повысили традиционно небогатые регионы:

Самарская,

Рязанская,

Саратовская,

Иркутская,

Калининградская,

Кемеровская области,

Республика Алтай

Условия выплат могут отличаться от региона к региону:

кое-кто предлагает вознаграждение любому, кто приведет контрактника;

другие - только сотрудникам госучреждений;

разные категории вербовщиков получают разные суммы.

Например, в 2026 году в Кемеровской области силовикам платили 91 954 рубля за контрактника, а гражданским - 114 943 рубля, а теперь выплаты сравняли.

Часто размер вознаграждения зависит от прописки потенциального контрактника. Так, в Рязанской области с 1 августа за жителя другого региона России и иностранца из дальнего зарубежья начали платить по 804 598 рублей.

"Если вербовка не сработает, то будет проведена мобилизация. Именно поэтому сейчас регионы получили указание проводить агрессивную вербовку, а государство закрывает глаза на нарушение закона", - считают правозащитники.

Достаточно ли добровольцев

Регионы могут и дальше поднимать выплаты и контрактникам, и вербовщикам, чтобы предотвратить всеобщую мобилизацию, уверен экономист Дмитрий Некрасов.

"Гонка вербовщиков" проходит на фоне общего снижения количества добровольцев. Набор контрактников на войну против Украины упал до минимальных показателей за три года, подсчитал немецкий экономист Янис Клюге.

За первое полугодие регионы смогли завербовать около 200 тысяч контрактников, пишет издание.

Некоторые области, пытаясь выполнить план по вербовке, прибегают к силовым методам. Так, в Пензенской, Ростовской, Амурской и Новосибирской областях, Приморском и Хабаровском краях в июле прошли "облавы" на мужчин, которых принуждали подписывать контракты на участие в войне, отмечает издание.