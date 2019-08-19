Регбісти Ярославського завоювали Кубок України

Харківський регбійний клуб "Олімп", президентом якого є український бізнесмен і меценат, президент і засновник групи DCH Олександр Ярославський, поповнив свою колекцію нагород Кубком України з регбі-7 серед чоловічих команд Суперліги. Про це повідомляє РБК-Україна.

Почесний трофей харків'яни завоювали в Хмельницькому, де на протязі ігрового дня підопічні Валерія Кочанова та Вадима Колишкіна провели чотири зустрічі, в трьох з яких здобули перемоги "всуху", а кількість ігрових очок, зароблених регбістам "Олімпу", склала 126.

Як зазначили у Ярославського, фінальна зустріч пройшла прогнозовано. Харків'яни проводили практично весь ігровий час в атаці, а господарі поля – "Еволюшн Севенс" - намагалися підловити "Олімп" і провести контратаку, але марно. Перший тайм завершився з солідними 19:0 на користь команди з Харкова.

На початку другого тайму команда з Хмельницького змогла занести результативну спробу, але вона, а також 5 зароблених очок, стали єдиними в цьому матчі з боку господарів поля. Весь інший час гравці "Олімпу" нав'язували гру супернику, і в підсумку здобули переконливу перемогу з рахунком 36:5.

У Ярославського відзначили, що завойований кубок став для харківського "Олімпу" сьомим в історії (2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 рр.). Це кращий результат серед українських регбійних клубів і це досягнення стало можливим, в тому числі, і завдяки зусиллям беззмінного впродовж всієї його історії президента харківського регбі-клубу "Олімп" Ярославського.

Харківський "Олімп" є найтитулованішим українським регбійним клубом, який зібрав величезну колекцію високих спортивних нагород і домігся стабільних видатних результатів. Спортсмени харківського регбі-клубу Ярославського складають кадрову основу національної збірної України з регбі, яку очолює тренер "Олімпу" Валерій Кочанов.