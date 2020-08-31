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У реформі децентралізації можуть "випасти" органи соціального захисту на місцях, - Кулініч  

Київ, Понеділок 31 серпня 2020 14:33
У реформі децентралізації можуть "випасти" органи соціального захисту на місцях, - Кулініч  
Фото: Олег Кулініч (з відкритих джерел)
Автор: РБК-Україна

Нардеп закликає у найкоротший термін завершити процес створення та методологію функціонування нових органів соціального захисту на місцях

У рамках реформи децентралізації з 1 січня 2021 року має відбутися передача повноважень з надання соціальної допомоги від управлінь соціального захисту населення при РДА до інших органів, але їх структура ще навіть не визначена, що може створити величезні проблеми для отримувачів соціальних послуг.

Про це під час погоджувальної ради парламенту заявив голова депутатської групи "Довіра" Олег Кулініч.

"Необхідно у найкоротший термін завершити процес створення та методологію функціонування нових органів соціального захисту на місцях, щоб уникнути хаосу. Адже ці органи забезпечують виконання 38 державних програм, а перелік державних соціальних допомог налічує 67 видів! При цьому лише 5 з них можна отримати через електронні сервіси, механізм впровадження яких досі не виписаний, але визначений як пріоритетний", - заявив Кулініч.

Це питання він адресував особисто до прем’єр-міністра України, а також до Міністерства соціального захисту.

Олег Кулініч додав, що депутати групи "Довіра" отримали з цього приводу дуже багато звернень, зокрема до нього особисто звернулася директор Департаменту соціального захисту населення Полтавської ОДА Людмила Корнієнко.

"Люди повинні знати, яким чином і де вони можуть отримати соціальні послуги", - резюмував нардеп.

Також Кулініч звернув увагу уряду на необхідність впровадження таких законодавчих ініціатив, які б допомогли бізнесу працювати у нових складних умовах економічного спаду і соціальної кризи, викликаної пандемією COVID-19.

"Сьогодні малий бізнес опинився в скрутному становищі, велика частина підприємців залишилася без роботи", - додав Олег Кулініч.

Депутат наголосив, що за статистикою Торгово-промислової палати України, у перші місяці карантину закрилося близько 700 тис. підприємств.

Своєю чергою, Держслужба зайнятості констатує, що на сьогодні статус безробітних отримали 432 тис. осіб, що майже на 70% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів запропонував Верховній раді розширити програму допомоги безробітним на період інших карантинів. У парламенті зареєстровано відповідний законопроект №3010а.

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