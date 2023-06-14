Реформа восстановления. Топ-6 мифов вокруг закона о градостроительстве

Миф №1. Реформа создаст условия для коррупции

В реальности новый закон, который Рада приняла еще в конце прошлого года, предусматривает максимальную прозрачность благодаря цифровизации всех процедур. В том числе в рамках Единой государственной электронной системы строительства (ЕГЭСС).

В ней будут работать все участники строительного рынка: заказчики, разработчики проектов, нотариусы, представители местных властей и правоохранительных органов. Все документы будут оформляться в электронной форме с цифровой подписью. Это позволит идентифицировать человека, который их выдал, и в случае нарушений его можно будет привлечь к ответственности.

Через кабинет ЕГЭСС будут одобрять или отказывать в праве на начало строительных работ. Электронная система сможет блокировать получение разрешительных документов на проекты с нарушениями. Закон принят со всеми замечаниями Нацагентства по предотвращению коррупции.

Миф №2. Общественность ограничат в контроле и обсуждении проектов

Закон на самом деле расширяет права общественности и дает возможность инициировать градостроительный надзор над конкретным объектом. А также инициировать обязательные проверки. Физическое или юридическое лицо смогут подать уведомление о нарушении законодательства через ЕГЭСС в исполнительные органы сельских, поселковых или городских советов.

Также закон не отменяет нормы, которые дают общественности возможность контролировать законность застройки. Более того, благодаря цифровизации все объекты, в том числе самовольного строительства, будут отображены на публичной цифровой карте.

В вопросах общественного обсуждения проектов сохраняются все действующие нормы.

Миф №3. Местную власть урезают в полномочиях

Органам местного самоуправления в рамках нового закона дают новые полномочия. К ним относится госрегистрация права на выполнение подготовительных и строительных работ, принятие в эксплуатацию. Кроме того, местные власти будут обязаны проводить мониторинг застройки. У них будет контроль за объектами независимо от класса последствий (ответственности), если заказчик строительства выбрал их таким органом. Кроме того, местные чиновники также должны вести контроль за самостроями (в случае невыполнения предписаний органа градостроительного контроля).

Местные органы опасаются, что контроль и надзор якобы меняются на наблюдение за самовольным строительством. Однако надзор ранее был за государственной инспекцией, теперь функция переходит в Минрегион. А новым законом местные органы обязывают вести постоянный мониторинг и реагировать на нарушения.

Миф №4. Закон сужает права архитекторов

В СМИ часто можно встретить мнение, что закон якобы предусматривает, что договор на разработку проекта является одновременно авторским и позволяет застройщику требовать передачу авторских прав. Но такие вопросы предлагается решать на усмотрение сторон, одной из которых будет архитектор.

На авторский надзор могут уполномочить другое лицо, если разработчик проекта умер, пропал без вести или стал недееспособным; если архитектурное бюро ликвидировано; если у архитектора нет сертификата на работы, связанные с созданием объектов архитектуры.

При этом цифровая система позволит следить за тем, кто является архитектором того или иного проекта. С одной стороны, это позволит работать на репутацию и получить больше заказчиков. С другой - заказчик будет знать, есть ли за конкретным архитектором скандальный шлейф.

Миф №5. Частный контроль - коррупционный риск

Застройщики не смогут проверять сами себя с помощью созданных в своих интересах частных органов контроля. Закон предполагает ряд предохранителей во избежание таких рисков.

В частности, частный орган контроля не сможет иметь бенефициаров, связанных с застройщиком. В отношении уполномоченных лиц вводится расширенная ответственность, а за их работой будет следить государственный надзор. Также предусматриваются штрафные санкции за нарушение закона со стороны частного контроля (от 67 до более 400 тысяч гривен).

Миф №6. Монополизация рынка

Якобы каждый частный орган контроля и частная экспертиза для регистрации должны иметь договор страхования на суммы 3-5 млн евро. Поэтому такие структуры смогут создать только крупные застройщики.

Но нынешний законопроект не содержит никаких размеров страховки. Минимальную страховую сумму еще предстоит установить Кабинету министров Украины. Кроме того, орган градостроительного контроля могут создать как государственные органы, так и органы местного самоуправления. Допуск на рынок будет легким, поскольку вводится автоматическая лицензия для строительных компаний через кабинет ЕГЭСС.

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Реформа градостроительства усиливает органы местного самоуправления как в части полномочий, так и в части ответственности. А в случае с незаконными самостроями позволяет сносить их одним лишь предписанием без решения суда.

И частные, и государственные контролеры будут работать в четких и прозрачных рамках. За нарушение их смогут привлекать к ответственности, в некоторых случаях - выводить с рынка. Это же касается архитекторов, экспертов и инженеров, злоупотребляющих своими полномочиями.

Аргументы противников реформы выглядят как попытка сорвать цифровизацию отрасли. При которой впервые будет легко отследить каждый шаг, документ, действие или бездействие любого участника строительного процесса.