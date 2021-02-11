Реформа УЗ - це наближення до нормативів ЄС, її потрібно провести, - експерт

"Підписавши "Асоціацію", ми вибрали для себе шлях наближення до європейських принципів організації усього: від сільського господарства та енергетики та до залізниці. Ці зміни незворотні. Як і поділ монополістів та впровадження ринкових принципів у тарифоутворенні", - написав Олещук.

Політолог нагадав, що Угодою про асоціацію і, зокрема, Директивою Ради ЄС від 21 листопада 2012 року про єдиний залізничний простір ЄС (2012/34/ЄС) передбачено формування в структурі УЗ корпоративного центру і чотирьох функціональних вертикалей: інфраструктура, вантажні перевезення, пасажирські перевезення і виробництво. І, за його словами, в цьому напрямку реформування УЗ вже відбуваються помітні зміни.

Так, він зазначив, що наприкінці 2020 року були створені філія "УЗ КАРГО", до складу якого увійдуть вантажний рухомий склад необхідні активи й ресурси для його обслуговування, в т.ч. вагонні та локомотивні депо.

На практиці все це означає відділення вантажного перевізника "УЗ КАРГО" від оператора інфраструктури "УЗ ІНФРА", до складу якого увійдуть колії, станції, пристрої сигналізації та зв'язку, інші активи та ресурси для забезпечення експлуатації інфраструктури та управління рухом поїздів.

"Створення вантажної філії з наділенням її необхідними активами та ресурсами відповідає принципам, які передбачені відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС. Власне, угода саме це і передбачає", - написав Олещук.

Він також підкреслив, що для реалізації повномасштабної реформи УЗ необхідно прийняти новий закон "Про залізничний транспорт", який зараз знаходиться на розгляді у Верховній раді.