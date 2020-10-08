Реформа ДАБІ через півроку призвела до майже повної втрати керованості в галузі, - Авдєєв

Ініційована Кабінетом міністрів реформа державного архітектурно-будівельного контролю через півроку призвела до майже повної втрати керованості в галузі, виникнення безлічі нелегальних будівництв і збитків для сумлінних забудовників.

Про це написав керівник Управління архітектурного контролю Одеської міськради Олександр Авдєєв в блозі на сайті "Гордон".

Він нагадав, що до теперішнього часу, згідно з планом реформи, вже повинні були б працювати органи, створені на заміну ДАБІ. Однак дозволу на будівництво підприємці досі отримують саме в цьому відомстві.

Експерт назвав ряд причин сформованої ситуації - від затримок у парламенті до відсутності комплексного бачення реформи. В т. ч. жоден законопроект, що стосується реформи, не можна назвати ні ідеальним, ні навіть гарним.

"Ні один з них не можна назвати ідеальним або хоча б хорошим. Десь - створення очевидних важелів тиску на бізнес, десь - надмірне ослаблення державного контролю, де замість автоматизації процесів - повернення "ручної" роботи і дублювання функцій різними органами влади. В додаток до цього є ще ініціативи неясного статусу від т. н. "Офісу простих рішень", до більшості з яких найкраще підходить визначення "абсурд", - пише Авдєєв.

На його думку, поки тривають суперечки у Верховній Раді, в будівельній галузі почалася обіцяна експертами ще навесні криза. В основному - через мораторій на проведення перевірок представниками місцевих ДАБІ, оскільки в таких умовах недобросовісні забудовники отримують можливість здавати в експлуатацію об'єкти, що не відповідають нормам, а самі ДАБІ не вправі заборонити навіть незаконно прибудований до будинку-пам'ятника балкон. Як розповідає у своєму блозі Авдєєв, подібними добудовами йому доводиться займатися особисто.

"Присутність" цілого начальника міського ДАБІ може здатися зайвим. Але це рівно до тих пір, поки ви не зіткнетеся особисто з людиною, яка вирішила надбудувати ще один поверх на пам'ятці архітектури національного значення. Адже всі знають, що перевіряти будівництво тепер не можна. У цих умовах ми... фіксуємо факти порушень і складаємо відповідні акти. Документи направляємо в поліцію і прокуратуру. А якщо йдеться про пам'ятку архітектури... то копію відсилаємо в обласне управління з охорони пам'яток", - додає він.

Куди складніше знайти спосіб контролювати забудовників, які користуються виникли в системі хаосом для реалізації різного роду схем, що б'є не тільки по інвесторам і покупцям нерухомості.

Коментуючи ситуацію в Одеській області, Авдєєв відзначає, що близько 80% вже побудованих житлових комплексів простоюють, чекаючи дозволу від "ліквідованого" ДАБІ.

"Якщо розглядати сьогоднішню ситуацію з містобудівною галуззю в цілому і "реформою" зокрема, вона не особливо відрізняється від тієї, яку ми спостерігали навесні цього року. Дисфункція системи, яку прогнозували більшість фахівців, і криза, до якої це призведе, в результаті настали", - резюмує чиновник.

Вихід з цієї кризи, як і раніше існує, вважає Авдєєв. Щоб стабілізувати ситуацію, потрібно скасувати мораторій на перевірки і дозволити місцевим ДАБІ виконувати свою роботу по боротьбі з незаконними прибудовами та недотриманням технічних вимог великими забудовниками. А потім зайнятися розробкою нової концепції реформи, яка замість створення відразу трьох заміщають центральних органів передбачатиме максимальну передачу повноважень місцевим адміністраціям.

"Серед інших принципів, які покращать ситуацію, посилення відповідальності замовника будівництва за незаконні дії. А також надання права представницьким органам місцевих громад зносити незаконні будови та отримувати компенсацію за ці роботи від забудовника", - пише Олександр Авдєєв.

Нагадаємо, раніше експерти заявили про дискредитацію реформи державного архітектурно-будівельного контролю.

Раніше в Кабінеті міністрів заговорили про ліквідацію інспекції. зокрема, в Мінрегіон створили робочу групу з фахівців неурядових організацій: BRDO, IDLO, Реанімаційного пакета реформ, Конфедерації будівельників та інших.