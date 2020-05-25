Експерти заявили про дискредитацію реформи державного архітектурно-будівельного контролю

Фото: будівельні роботи (РБК-Україна)

Експертне середовище пропонує власний шлях реформування галузі

Запроваджена реформа архітектурно-будівельного контролю збереже статус-кво в корупційній системі, зробить неможливим розгляд справ за участю ДАБІ в судах і створить ризик збільшення кількості самовільних об'єктів.

Про це йдеться у відкритому листі Національного союзу архітекторів України, Конфедерації будівельників, ГО "Разом проти корупції" та Коаліції Реанімаційний Пакет Реформ до президента, Верховної ради та Кабінету міністрів України.

Водночас експертне середовище пропонує власний шлях реформування галузі.

"Реанімувати робочу групу при Міністерстві розвитку громад і територій України/Уряді, оновити її персональний склад, залучити до неї представників галузі та експертного середовища, забезпечити участь у її роботі керівництва ЦОВВ. Забезпечити прозору процедуру експертних обговорень всіх наступних змін і кроків впроваджуваної реформи сфери містобудування, а також зважене і системне реформування галузі", - йдеться в листі.

Автори листа нагадують, що Державну архітектурно-будівельну інспекцію (ДАБІ) у ЗМІ називають одним з найбільш корумпованих державних органів. Існує паралельна з офіційних органів архбудконтролю мережа, яка збирає кошти за видачу вихідних даних і дозвільних документів, за гроші "не помічає" порушень і фактично керує органом влади під прикриттям силових структур.

Однак, запропонована владою реформа ліквідації ДАБІ впроваджує 3 нових держорганів:

сервісну Державну службу містобудування України - буде виконувати реєстраційні функції в будівництві;

Державне агентство з питань технічного регулювання у містобудуванні - буде визначати параметри, ДБН, Єврокоди;

Державну інспекцію містобудування України - стане проводити нагляд та контроль у будівництві

"Сама ідея розподілу дозвільних і контрольних функцій є правильною, але її впровадження без зміни порядку функціонування призведе до ефекту хворої ракової клітини: замість одного хворого органа ми отримаємо три", - йдеться у зверненні.

Так, фахівці архбудконтролю не будуть нести відповідальність за неправомірні рішення. Прозорі процедури видачі дозволів на будівництво відсутні. Будівельним контролем спочатку не передбачено перевірок відповідності проектів на будівництво вимогам містобудівної документації.

Експерти бачать ряд проблем, які створює запроваджена реформа: збереження статус-кво в корупційній системі архбудконтролю; неможливість розгляду всіх справ за участю ДАБІ, оскільки після ліквідації цього органу його правонаступник відсутній, отже, в понад 2,8 тис. судових справах ніхто не понесе відповідальність за порушення; блокування проведення будь-якого державного архітектурно-будівельного контролю, тому є обґрунтований ризик збільшення кількості самовільних об'єктів.

Нагадаємо, 4 травня Кабінет міністрів України звільнив Юрія Васильченка з посади голови Державної архітектурно-будівельної інспекції.

Раніше в Кабінеті міністрів заговорили про ліквідацію інспекції. зокрема, в Мінрегіон створив робочу групу з фахівців неурядових організацій: BRDO, IDLO, Реанімаційного пакета реформ, Конфедерації будівельників та інших.

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Автор: Олександра Діденко