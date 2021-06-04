Референдум по ринку землі стане тестом для влади, - експерт

За його словами, команда "Батьківщини" почала рішуче діяти, щоб не дозволити розпродаж землі, який має розпочатися з 1 липня цього року. Ухвалений "земельний" пакет законів команда Тимошенко оскаржує у Конституційному суді, а паралельно займається виконанням юридичних вимог для проведення всеукраїнського референдуму.

"Батьківщина" розгорнула активну кампанію проти продажу сільгоспземлі. Як бачимо, плани у Тимошенко більше ніж серйозні", - вважає експерт.

Аналізуючи положення ухвалених "земельних законів", політолог припускає, що вже з 1 липня стануть масовими приклади "несправедливості, афер і банального грабежу селян".

"Сьогодні позицію Тимошенко та її політичної сили поділяють більшість українців. Квітнева соціологія групи "Рейтинг" показує, що 79% українців проти продажу землі іноземцям, а 77% переконані, що це питання має обов’язково вирішуватися на референдумі. Соціологія Ukrainian Institute for the Future показує, що тільки чверть українців (26%) підтримує продаж землі, а 62% проти цього рішення", - заявив експерт.

За його словами, "земельний" референдум ще більше загострить ситуацію.

"Для влади ця ситуація стане свого роду тестом. Якщо Центрвиборчком дасть референдуму "зелене світло", то це означає, що президент готовий діяти в демократичних рамках і зважати на волю українців, навіть ризикуючи отримати вотум недовіри. Якщо ЦВК референдум заблокує, це буде означати, що всі розмови про народовладдя - це обман, а Україна зміщується в бік авторитаризму", - резюмував експерт.