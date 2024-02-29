Рефат Чубаров: Россия должна распасться, иначе война будет повторяться снова

В конце февраля 2014 года россияне вторглись в Крым: 10 лет назад полуостров стал первым объектом агрессии оккупантов на украинских землях, переросшей в широкомасштабную войну. В эти дни украинцы вспоминают тех, кто оказывал сопротивление оккупации Автономной Республики Крым и Севастополя.

Организованные российскими спецслужбами собрания в поддержку "русской весны" под парламентом Крыма выражали недовольство "событиями в Киеве". Пытались создать картинку якобы согласия всех крымчан с оккупацией. Но сломали эти планы тысячи жителей полуострова, среди которых было много крымских татар: они выходили на акции протеста и митинги против захватчиков, пытались бойкотировать так называемый "референдум". Позже, 1 марта, совет федерации РФ единогласно разрешил Путину ввести войска в Крым. Хотя уже задолго до того на полуострове активно "окапывались" военные.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа, заместитель главы Совета представителей крымскотатарского народа Рефат Чубаров рассказал РБК-Украина о нынешней ситуации с притеснениями крымских татар на полуострове и о том, что будет происходить в Крыму, когда его освободят ВСУ.

– Как много крымских татар вынуждены уехать и покинуть свой дом за годы оккупации Крыма?

– В преддверии вторжения россиян в начале 2014 года в Крыму проживало около 300 000 крымских татар. Это около 13% от общей численности населения полуострова. К сожалению, сейчас не можем назвать точную цифру, сколько крымских татар находится там через 10 лет оккупации. Многие уехали именно из-за преследования. Люди боятся за свою жизнь, за жизнь детей, близких. Но есть и часть тех, кто по разным причинам уехать просто не может. Моей маме уже больше 90 лет. Она в Крыму, у меня за эти годы не было возможности ее увидеть. Она не выезжает, говорит, что хочет быть похоронена в Крыму, на родной земле.

Особенно массово крымские татары начали выезжать с полуострова с сентября 2022 года, когда оккупационные власти объявили мобилизацию в российскую армию. Мужчины выезжали, чтобы избежать мобилизации. Многие уехали с семьями, кто-то – сам. В целом могу дать приблизительную оценочную цифру: Крым вынуждены были покинуть до 50 000 человек.

Фото: Протесты против оккупации Крыма россиянами в 2014 году (Getty Images)

И хотел напомнить, что после захвата Крыма, Меджлис объявили экстремистской организацией, и решением Верховного Суда России ввели полный запрет на его деятельность. Это законодательно-представительный выборный орган крымских татар, избираемый курултаем, то есть национальным съездом. Но ни одна официальная институция крымских татар в Крыму не функционирует. Соответственно члены Меджлиса с полуострова тоже давно уехали.

– Усилились ли за последнее время притеснения крымских татар на оккупированном полуострове?

– Еще с начала оккупации Крыма были зафиксированы данные о 307 политзаключенных и преследуемых по разным "уголовным делам". Большинство из них – это крымские татары. За последние шесть лет по всем нарушениям прав человека в Крыму 71% были направлены именно против крымских татар. Это говорит о том, что крымские татары стали прямым объектом дискриминации.

Через лишение свободы ранее прошли и мои коллеги. Ахтем Чийгоз, заместитель председателя Меджлиса, был лишен свободы и три года пробыл за решеткой. Его судили и лишили свободы, но вмешался президент Турции Реджеп Эрдоган, и с его помощью турецкое правительство провело обмен. Ранее двух россиян арестовали в Турции в апреле 2016-го. Их обвиняли в планировании убийств чеченских диссидентов. В обмен на этих россиян Турции выдали Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова.

О новых, уже нынешних репрессиях в Крыму нужно говорить, чтобы это знали как можно больше людей. Осенью 2021 года в Евпатории и Симферополе были арестованы несколько крымских татар, среди которых был первый заместитель председателя Меджлиса Нариман Джелялов. Оккупанты приговорили его к 17 годам пребывания в колонии строгого режима за якобы организацию диверсии.

Фото: "Крым за годы оккупации вынуждены были покинуть сотни тысяч человек", – Рефат Чубаров (Виталий Носач/РБК-Украина)

Однако я убежден, что Нариман был "наказан" за участие в Крымской платформе 2021 года. На это событие приехала делегация Меджлиса, Нариман Джелялов выступал там, участвовал в разных мероприятиях вместе с президентом Владимиром Зеленским. Россияне его предупреждали и угрожали, чтобы не уезжал. Но он сделал то, что сделал. И таким образом они ему отомстили.

– Мы знаем, как крымские татары протестовали против оккупации Крыма, заявляли о целостности Украины, за что в Крыму их преследуют до сих пор. Давайте напомним, как преследовали крымских татар и раньше.

– Действительно, много причин для репрессий – исторические. Это давняя политика Москвы по отношению к Крыму к крымским татарам: они так поступали с нами веками.

Когда советские власти только пришли в Крым, коренным народам давали определенные преференции, потому что новой власти нужно было укрепиться на местах, а местные не хотели жить при коммунистах. Действовал парламент, где крымским татарам разрешалось иметь одну треть депутатов, 33%. Но этот период длился недолго.

Крым стали заселять россиянами, и "чтобы они чувствовали себя там комфортно", стали менять местную топонимику. Переименовывали населенные пункты, улицы. Лишая Крым свидетельств исторического наследия крымских татар. В 1944 году сталинский режим провел депортацию крымских татар. Несколько поколений выехавших ждали возвращения домой. Они стали возвращаться в конце 80-х и начале 90-х, но в 2014-м началась оккупация.

– По поводу освобождения Крыма в украинском обществе есть разные мнения. Кто говорит, что отвоевать его будет крайне сложно, другие – что наоборот. Лично вы верите в скорейшее освобождение полуострова, когда уже прошло 10 лет оккупации?

– Не хочу говорить много пафоса, но если война завершится тем, что Россия оставит за собой Крым или другие оккупированные территории Украины, это будет свидетельствовать о том, что кардинально изменились правила игры. Это означало бы, что в мире вместо решения вопросов правом все может решаться силой. Поэтому уосвобождение Крыма – это не только наш украинский вопрос. Это вопрос всего цивилизованного мирового сообщества.

Фото: Большая часть политзаключенных в Крыму сейчас – крымские татары (Getty Images)

Скажу больше: я верю, что Россия распадется и не будет сохраняться в нынешних границах. Это не какая-нибудь мечта. Хотя именно с мечты все обычно и начинается. Россия как империя должна распасться, иначе все, в том числе война, будет повторяться снова. Мы в Меджлисе активно сотрудничаем с представителями подневольных народов РФ: чеченцами, ингушами, татарами. Они тоже хотят свободы. И представители этих народов сейчас воюют в Украине, защищают нашу землю.

– Вы уже несколько лет подчеркиваете, что в определение статуса автономии Крыма нужно внести изменения. Какие именно?

– Мы хотим, чтобы автономный статус Крыма сохранился, но он должен быть трансформирован. Россияне хотят чтобы они были в Крыму на первом месте. Мы же после увольнения Крыма хотим уравнивания в правах всех наций. В то же время крымскотатарскому народу нужно сохраниться и развиваться.

В раздел Х Конституции Украины "Автономная Республика Крым" просим внести изменения. Для этого мы настаиваем на принятии нескольких соответствующих законопроектов. В Конституции должно быть указано, что источником особого статуса Крымской автономии является право крымскотатарского народа на самоопределение как коренного народа в Украине. Никто не должен решать судьбу Крыма без крымских татар, как это произошло в 2014 году.

Война, которая продолжается уже 10 лет, сделала понятие автономии несколько токсичным. Когда часть украинцев слышит слово "автономия", то думают, что это дорога для сепаратизма. Но мы хотим решения этого вопроса таким образом, чтобы никак не нарушить территориальную целостность украинского государства. Мы хотими Укрепить Украину в Крыму. В то же время значительная часть украинского общества поддерживает автономию именно в случае, когда речь идет о Крыме. Я видел цифры социологических исследований. Одно из них говорит, что более 51% украинцев понимают необходимость сохранения автономии в Крыму на основе реализации прав крымскотатарского народа.

Фото: "Источником особого статуса Крымской автономии должно быть право крымскотатарского народа на самоопределение как коренного народа в Украине", – глава Меджлиса (Getty Images)

– Как думаете, что больше всего изменилось в Крыму за эти 10 лет?

– Знаково, что прошло уже 10 лет. Это большой срок. Как мне кажется, самые страшные разрушения, которые нанесла Россия за это время – это разрушения мировоззрения и ценностей в головах детей, которые растут в оккупированном Крыму. Российские оккупанты установили режим массированной круглосуточной пропаганды, обрабатывающей людей. Разумеется, это не может не влиять на воспитание детей. Но сосвобождением Крыма это исправится. По крайней мере, часть людей поймет, где зло, а где добро. А люди всегда возвращаются к добру.

За 10 лет в Крыму из-за оккупации многое изменилось: начиная от появления новых военных объектов оккупантов и расширения существующих до бытовых юридических моментов. Поэтому, когда мы освободим Крым, у нас будут новые вызовы и проблемы, которых раньше не было.

– А что после увольнения делать с россиянами, которые за это время приехали жить в Крым?

– Все должно происходить четко согласно действующему законодательству Украины. Надо будет смотреть, совершил ли человек преступление. И если да, то долен нести за это ответственность. По данным наших экспертов, в Крым за это время переехало не менее миллиона человек. Это могут быть и лица без гражданства, но большинство – россияне. Они должны уехать, и мы найдем правовые механизмы, чтобы их выдворить. Они также совершили преступление – незаконно поселились на территории Украины.

Фото: Крымскотатарский флаг на Майдане в Киеве в 2014 году (Getty Images)

Россияне в Крыму сейчас считают себя победителями. Но это на самом деле колониальное мышление. Мир это уже проходил, когда на многих землях происходила деколонизация. Для многих это было больно. Но, например, сотни тысяч французов покидали Алжир. А британцы выезжали из Индии. И русские пусть живут на своей земле, а не на оккупированной.

– Каким вы видите будущее Крыма после его освобождения?

– В Крыму после освобождения должен быть переходный период. Возможно, где-то на пять лет. Этот период требуется, чтобы наладить мирную жизнь. Во время такого периода будут работать гражданско-военные администрации, временно не будут проводиться выборы. Думаю, пять лет будет достаточно, чтобы убрать основные последствия оккупации. В частности, правовые, юридические. А также ввести процессы реинтеграционные. Это позволит жителям полуострова вернуться к нормальной жизни.

Если принять законы, позволяющие внести изменения в Конституцию, это принесет целый ряд изменений. Во-первых, мы добьемся нерушимости территориальной целостности украинского государства, во-вторых, будут соблюдены права и свободы крымских татар и других наций после деоккупации. И обеспечит устойчивое развитие территории, где Украина укрепится, будет развиваться и процветать.