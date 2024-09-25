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В реестр "Оберег" хотят вносить информацию о медосмотрах военнообязанных

Среда 25 сентября 2024 18:30
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В реестр "Оберег" хотят вносить информацию о медосмотрах военнообязанных Фото: ВЛК (biz.today ua)
Автор: Нина Еланская

В Верховную Раду Украины представлен законопроект, предусматривающий создание Единого государственного реестра военнослужащих. Для этого планируется вносить информацию о медосмотрах, доступ к которой сможет получать только Министерство обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на законопроект №12066.

Этот реестр будет включать информацию о военных ВСУ, а также Государственной службы специального транспорта.

Известно, что инициатива направлена на повышение эффективности управления данными и улучшение доступа к государственным и социальным услугам для военных и их семей.

Таким образом, предлагается:

  1. создание единой базы данных, которая позволит централизованно хранить информацию обо всех военнослужащих. Это облегчит доступ к информации для государственных органов и обеспечит предоставление электронных услуг военным.

  2. создание и присвоение каждому военнослужащему уникального электронного идентификатора, который позволит его идентифицировать в системах национальной безопасности и обороны, а также получать необходимые административные и социальные услуги.

  3. ввести обмен данными с медицинскими учреждениями. Законопроект предусматривает совершенствование взаимодействия между системой здравоохранения и реестром призывников, военнообязанных и резервистов, что позволит оперативнее получать медицинскую информацию, важную для военного учета. Таким образом, планируется внести изменения в статью 25-2 Основ законодательства Украины о здравоохранении, которые позволят получать данные медицинских осмотров военнообязанных Министерством обороны Украины и вносить их в систему.

Необходимо отметить, что вся информация, внесенная в реестр, будет считаться конфиденциальной. За ее разглашение будет предусмотрена ответственность: дисциплинарная, административная и уголовная.

Цель проекта - сделать систему учета военных более современной, эффективной и прозрачной, обеспечить интеграцию с другими государственными базами данных, а также улучшить предоставление услуг военнослужащим и их семьям.

Сообщается, что он находится на рассмотрении в ВРУ.

Ранее член Комитета Верховной Рады по национальной безопасности Александр Федиенко рассказывал о работе над законопроектом, направленным на создание Единого государственного реестра военнослужащих.

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