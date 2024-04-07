Регистрация ребенка и не только. Какие услуги для новорожденных можно получить в "Дії"

"еМалятко" - это комплексная услуга для родителей новорожденных. По одному заявлению, поданному онлайн, можно зарегистрировать рождение ребенка и получить до 9-ти государственных услуг от различных органов власти, необходимых при рождении ребенка.

В базовые услуги комплекса "єМалятко" входит:

государственная регистрация рождения;

определение происхождения ребенка;

получение ребенком налогового номера и УНЗР;

предоставление гражданства Украины;

внесение ребенка в Реестр пациентов.

Дополнительно можно выбрать:

назначение пособия при рождении ребенка;

назначение пособия на детей, воспитывающихся в многодетных семьях;

регистрация места жительства новорожденного ребенка (временно не доступно);

выплата денежной компенсации за сверток малыша.

В течение какого срока можно получить услугу "єМалятко"

Родители обязаны безотлагательно, однако не позднее одного месяца со дня рождения ребенка, зарегистрировать рождение ребенка в органе государственной регистрации актов гражданского состояния.

Несвоевременная без уважительной причины государственная регистрация родителями рождения ребенка влечет наложение штрафа от одного до трех не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Получить услугу "єМалятко" могут только родители, не превысившие срок.

Заметим, что услуга предоставляется исключительно по желанию родителей или одного из них.

Родители могут зарегистрировать рождение и получить свидетельство традиционным способом в отделе ГРАГС.