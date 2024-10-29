"Ред Булл" собрался расширить футбольную империю историческим грандом Серии A

Владелец "гранатовых" Урбано Кайро готов попрощаться с одним из своих активов. В течение последних недель он якобы несколько раз встречался с представителями "Ред Булла".

Стороны, вероятно, прозондировали почву по сделке купли-продажи клуба. "Ред Булл" ранее стал официальным энергетическим партнером "Торино". В 2025 году австрийская компания может стать титульным спонсором туринцев, а затем выкупит контрольный пакет акций.

В спортивный портфель "Ред Булла" входят немало футбольных клубов. Компанию немецкому РБ "Лейпциг" составляют зальцбургский "Ред Булл", американский "Нью-Йорк Ред Буллз", бразильский "Ред Булл Брагантино". "Торино" для сотрудничества с австрийцами даже не придется проводить ребрендинг – вторым прозвищем команды стало "быки", а на гербе клуба изображено это парнокопытное млекопитающее.

Что известно о "Торино"

Основанный в 1906 году клуб из Турина, исторический гранд Серии А. Прозвища – "гранатовые", "быки". Принадлежит Кайро с 1995-го.

За более чем столетнюю историю туринцы завоевали 7 Скудетто. Большинство из них – 5 чемпионских титулов – в эпоху "Гранде Торино", пришедшуюся на 40-е гг. В мае 1949 года вся команда, резервисты, два тренера, два функционера, клубный массажист, три журналиста и четыре члена экипажа погибли в авиакатастрофе. Пока пследнее "золото" туринцы завоевали в сезоне 1975/76.

В прошлом сезоне "Торино" финишировал на 9-й строчке в Серии А. В новой кампании "быки" набрали 14 очков и идут на той же позиции. Главный тренер команды – Паоло Ваноли.