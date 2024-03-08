Спикер "Таврии" рассказал, какие населенные пункты Россия хочет захватить после Авдеевки

После оккупации Авдеевки, россияне бросают большие силы на захват Новомихайловки, Георгиевки, Победы и Красногоровки на Новопавловском направлении Донецкой области.

По словам Лиховия, российские войска направляют свои атаки с двух сторон Роботинского выступления, но успеха там не имеют.

"Самым активным у нас является Новопавловское направление - это к западу от города Марьинка, где противник сосредотачивает основные усилия после выхода украинских войск из Авдеевки. В частности, он бросает огромные силы на захват села Новомихайловка в Донецкой области, а также сел Георгиевка и Победа, и Красногоровки", - заявил спикер.

Лиховий добавил, что при этом на Ореховском направлении враг действует немного странным образом.

"Он накапливает время от времени какие-то основные ресурсы для какого-то значительного удара бронеколонной с десятками единиц техники. Они уничтожаются во время этой атаки, а дальше он переходит уже к обычной тактике малыми штурмовыми группами, иногда с применением бронетехники, которая выбрасывает пехоту в центре того же села Роботино", - отметил спикер ОСУВ.

В то же время Лиховий сообщил, что Работино находится под эффективным огневым контролем ВСУ.

"Да, враг не оставляет попыток. Вероятно, это именно политическая цель - отбить это роботинское выступление. Потому что мы говорим о территориях, которые были деоккупированы Силами обороны Украины во время наступательной кампании летом прошлого года. Для россиян, вероятно, этот вопрос является принципиальным. Именно поэтому они бросают туда значительные резервы, ресурсы и бьются о Роботино, как лбом о стену. Потерпят там очень большие потери, но не оставляют этих попыток". - добавил он.

В итоге Лиховий отметил, что Роботино остается под контролем украинских сил, хотя там, по его словам, уже не за что зацепиться, а ценности как для фортификации оно не представляет.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 8 марта, украинские воины ликвидировали еще 880 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 422 310 военных.

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