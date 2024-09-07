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Спикер ГПСУ объяснил, почему Беларусь проводит военные учения у границ ЕС

Фото: военные Беларуси (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Беларусь проводит военные учения у границ со странами ЕС и имеет две цели. В частности, создать информационное влияние и отвлечь внимание от войны РФ против Украины.

Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Он отметил, что Беларусь продолжает находиться под влиянием России и своими действиями постоянно нагнетает ситуацию по направлению своей страны. Таким образом, она создает постоянное информационное влияние и цель состоит в том, чтобы отвлекать внимание от более важных направлений, где страна-агрессор Россия пытается проводить действия по захвату территории Украины.

Демченко также добавил, что сейчас на границах с Беларусью перемещения техники или личного состава не наблюдается. В то же время, такие перемещения проходят в глубине территории страны с целью создания картинки и нагнетания ситуации.

"Но их количество существенной угрозы на данный момент не несет. Мы, конечно, должны быть готовы к развитию любой ситуации. Потому что если Россия дожмет Беларусь, чтобы та более масштабно присоединилась к войне, то нельзя исключать создание провокаций на границе, других ситуаций. Поэтому должны иметь сильные оборонительные позиции со своей стороны", - рассказал Демченко.

Кроме того, по словам спикера ГПСУ, на территории Беларуси нет военных подразделений РФ, которые могли представлять угрозу для Украины. В частности, еще в 2023 году Россия удерживала в Беларуси до 12 тысяч военных, но сейчас их нет. Большинство из них Москва постепенно выводила на свою территорию, а новых солдат в рамках ротации не завела.

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