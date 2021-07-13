ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Мова не про народ. В ЄС роз'яснили плани щодо візових обмежень для Білорусі

Новость на русском →
Нідерланди, Вівторок 13 липня 2021 00:21
Мова не про народ. В ЄС роз'яснили плани щодо візових обмежень для Білорусі Фото: В ЄС розкрили подробиці візових обмежень для Білорусі (twitter.com/YlvaJohansson)
Автор: Сергій Пишкін

Єврокомісар з внутрішніх справ Ілва Йоханссон пояснила ситуацію стосовно сьогоднішніх слів про те, що ЄС може заборонити видавати візи білоруським громадянам. Відповідне рішення не торкнеться тих, хто продовжує користуватися перевагами угоди.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Йоханссон.

"Це не торкнеться народ Білорусі, який продовжить користуватися всіма перевагами угоди, включаючи низькі візові збори", - відзначила єврокомісар.

Відзначимо, що Йохансон сьогодні заявила про можливість припинення візового режиму для білорусів через зростання нелегальної міграції. ЄС, зі свого боку, розглядає можливість введення санкцій проти Білорусі.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що єврокомісар з внутрішніх справ Ілва Йоханссон розглядає можливість того, аби припинити візовий режим для громадян Білорусі.

Читайте РБК-Україна в Google News
визы Білорусь Евросоюз
NEWS
Зеленський закликав Німеччину і Францію натиснути на Росію, щоб завершити війну на Донбасі
Зеленський закликав Німеччину і Францію натиснути на Росію, щоб завершити війну на Донбасі
DAILY
Друзі за інтересами. Як "За майбутнє'" і "Довіра" будують відносини з владою
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Друзі за інтересами. Як "За майбутнє'" і "Довіра" будують відносини з владою