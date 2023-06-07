Ребров в сборной Украины: Белфастское чудо, наказание России, пушка против Аравии

В лагерь "сине-желтых" тогда еще форвард донецкого "Шахтера" попал совсем молодым. На четвертую неделю после своего 18-летия уроженец Горловки вышел на замену во втором (!) поединке сборной Украины в истории против США в Нью-Джерси (0:0).

В последующие четыре года еще нестабильные выступления молодого Реброва привели к нерегулярным вызовам в национальную команду. Однако со стартом квалификации к ЧМ-1998 нападающий оказался в основной обойме исполнителей. С этой сменой статуса не заставил себя ждать дебютный гол украинца.

Ребров впервые отличился в футболке "сине-желтых" в конце августа 1996 года. Сборная Украины приехала в Белфаст на стартовый матч отбора против Северной Ирландии. Форвард появился на поле с началом второго тайма, а на 80-й минуте оформил единственный мяч во встрече. Нынешний наставник "Ворсклы" Скрипник навесил с левого фланга, а Ребров в высоком прыжке головой замкнул передачу на дальней штанге.

Результат на Альбионе стал приятной неожиданностью и придал сборной силы соревноваться за путевку на Мундиаль с немцами и португальцами. Последних удалось обойти, но в плей-офф квалификации "сине-желтых" остановила сборная Хорватии. Но новый памятный гол Реброва был не за горами.

Осенью 1998го стартовал отбор к Евро-2000. Первый же матч был для украинской команды сверхпринципиальным – против сборной России, всего за несколько лет банально похитившей целую плеяду воспитанников украинского футбола (Тернавский, Канчельскис, Цымбаларь, Юран и другие). "Сине-желтые" указали россиянам на место в стартовые 25 минут, забив дважды усилиями Попова и Скаченко.

А во втором тайме Ребров добил северного соседа третьим голом. Он вырвался на свидание с Хариным, а голкипер не придумал ничего лучше, чем сбить нападающего – пенальти и удаление россиянина. Судейский приговор уверенно исполнил сам пострадавший, расстроив своего будущего наследника в "Ференцвароше" Черчесова.

Правда, по традиции та квалификация снова обернулась драмой. Сборная Украины финишировала второй после чемпионов мира французов и вышла в плей-офф на, казалось, проходную Словению. Впрочем, Ачимович, Захович и другие в первом поединке шокировали "сине-желтых" (1:2), а гола Реброва во втором оказалось мало (1:1).

"Проклятие" отборов Украина сняла в квалификации перед ЧМ-2006. Под руководством Олега Блохина этот призыв сборной пробился на Мундиаль напрямую, без плей-офф. Ребров в этой команде уже был заслуженным ветераном, но на чемпионате мира сыграл 4 матча.

В первом победном поединке сборной Украины именно опытный нападающий закрепил преимущество "сине-желтых" над Саудовской Аравией. Под занавес первого тайма он получил передачу в середине поля и мощным выстрелом метров с 30-ти уложил мяч в сетку ворот аравийцев.

В матче 1/8 финала против Швейцарии Ребров уверенно реализовал одиннадцатиметровый в победной серии пенальти. А вот в проигранном четвертьфинале против сборной Италии нападающий остался на скамье запасных...

В общей сложности Сергей Ребров в 1992-2006 гг. провел в составе сборной Украины 75 матчей, в которых забил 15 мячей. Он до сих пор входит в топ-5 бомбардиров национальной команды за всю историю и топ-10 гвардейцев "сине-желтых" всех времен. Фундамент для успеха во главе сборной – отличный.