Ребров остался без звезды "Динамо" на матчи против Англии и Италии: замена найдена

24-летний хавбек покинул лагерь "сине-желтых". Помешает сыграть за национальную команду одному из лидеров столичного "Динамо" повреждение сухожилия двуглавой мышцы бедра.

Шапаренко травмировался в ответном матче квалификации Лиги конференций против "Бешикташа" (0:1). Он приехал в ряды сборной Украины и даже присоединился к тренировочным занятиям. Однако медицинское обследование выявило, что на полное восстановление хавбека уйдет 3 недели.

Вместо Шапаренко Ребров вызвал Александра Пихаленка. Хавбек "Днепра-1" находился в резервном списке сборной. Во вторник он присоединится к команде в пригороде Вроцлава. В нынешнем сезоне Пихаленок провел 9 матчей во всех турнирах, в которых оформил 3 мяча.

В сентябре сборную Украины ждут два важных противостояния. 9 сентября команда Реброва встретится с Англией во Вроцлаве, а уже 12 сентября в Милане сразится в поединке со сборной Италии. В настоящее время англичане – лидер группы C. "Три льва" набрали 12 очков (4 матча), украинцы имеют в активе 6 пунктов (3 поединка), а итальянцы – 3 (2).