Ребров вивів "Ференцварош" в групу єврокубка вперше за 15 років

Чемпіон Угорщини "Ференцварош" під керівництвом українського тренера Сергія Реброва вперше за 15 років вийшов у групу єврокубка. Про це пише прес-служба клубу.

Напередодні команда обіграла литовський "Судуву" (0:0, перша гра - 4:2) в плей-офф кваліфікації Ліги Європи і пройшла в груповий етап турніру.

Останній раз угорський клуб грав у цьому раунді єврокубку в сезоні 2004/05, коли зайняв четверте місце в групі Кубка УЄФА з "Фейєнордом", "Шальке", "Базелем" і "Хартс".

Варто зазначити, що в сезоні 2015/16 український фахівець вивів київське "Динамо" в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, де кияни поступилися "Манчестер Сіті" (1:3, 0:0).

До цього київський клуб грав у плей-офф ЛЧ 17 років тому - в сезоні 1998/99, коли вилетів в півфіналі від "Баварії" (3:3, 0:1).

Нагадаємо, "Динамо" третій сезон поспіль під керівництвом головного тренера Олександра Хацкевича не змогло вийти в груповий етап Ліги чемпіонів. Після цього наставник був звільнений, а на його місце призначений Олексій Михайличенко. Він уже очолював "Динамо" в 2002-2004 роках.