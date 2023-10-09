РЭБ, РСЗО и не только. Бойцы ССО показали результаты "охоты" на Запорожском направлении

"Артустановки, РСЗО, живая сила, спецтехника, автомобили и средство РЭБ. Таков список уничтоженных целей на счету одного из подразделений ССО Украины всего за несколько дней", - говорится в сообщении.

Как рассказывают военные, незаурядную "жатву" Операторы Сил специальных операций устроили на Запорожском направлении.

"Это стало возможным благодаря профессионально проведенной разведке. Дело завершили артиллеристы дружественных подразделений Сил обороны. Наши воины навели их на цели и корректировали огонь пушек", - добавили спецназовцы.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают обороняться на востоке и юге Украины, наступательные операции на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах. В частности, как говорится в отчете Института изучения войны, ВСУ продолжили контрнаступательные операции вблизи Бахмута и незначительно продвинулись в западной части Запорожской области.