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РЭБ и антенны для дронов. ССО уничтожили важную аппаратуру РФ в Херсонской области (видео)

Архивное фото: ССО уничтожили важную аппаратуру РФ в Херсонской области (facebook com easternforce)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские воины обнаружили важную аппаратуру россиян на оккупированной части Херсонской области и ударили по ней с помощью дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Сил специальных операций ВС Украины.

Отмечается, что операторами 73-го морского центра ССО обнаружено здание, в котором он заметил:

  • скопление антенн для FPV дронов;
  • камеру наблюдения;
  • станцию РЭБ;
  • комплекс дистанционного видеонаблюдения "Муром-М".

"Для уничтожения приборов противника были задействованы операторы FPV дронов, которые хирургически точно уничтожили все цели", - говорится в сообщении.

В ССО добавили, что на видео можно увидеть результат уничтожения важной аппаратуры оккупантов.

Ситуация на фронте

Генштаб ВСУ сегодня сообщал, что украинские военные отразили 26 атак противника на Авдеевском направлении, удержали позиции и отразили штурмы оккупационных войск на Херсонском направлении.

А потери России в войне в Украине к утру среды 13 марта составили 980 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 426 870 военных.

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