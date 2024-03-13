РЭБ и антенны для дронов. ССО уничтожили важную аппаратуру РФ в Херсонской области (видео)

Украинские воины обнаружили важную аппаратуру россиян на оккупированной части Херсонской области и ударили по ней с помощью дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Сил специальных операций ВС Украины.
Отмечается, что операторами 73-го морского центра ССО обнаружено здание, в котором он заметил:
"Для уничтожения приборов противника были задействованы операторы FPV дронов, которые хирургически точно уничтожили все цели", - говорится в сообщении.
В ССО добавили, что на видео можно увидеть результат уничтожения важной аппаратуры оккупантов.
Генштаб ВСУ сегодня сообщал, что украинские военные отразили 26 атак противника на Авдеевском направлении, удержали позиции и отразили штурмы оккупационных войск на Херсонском направлении.
А потери России в войне в Украине к утру среды 13 марта составили 980 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 426 870 военных.
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