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Реальні зарплати українців у 2022 році впадуть більш ніж на 25%, - прогноз НБУ

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Україна, П'ятниця 29 липня 2022 09:52
Реальні зарплати українців у 2022 році впадуть більш ніж на 25%, - прогноз НБУ Фото: реальні зарплати українців у 2022 році впадуть на 27% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Доходи населення в Україні під час війни різко знизилися. На прогнозному горизонті відновлення реальних зарплат очікується помірним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інфляційний звіт" Національного банку України (липень 2022 року).

За прогнозом НБУ, загалом номінальні зарплати у 2022 році скоротяться на 12%, а в реальному вимірі (з урахуванням інфляції) - на 27%.

Реальні зарплати українців у 2022 році впадуть більш ніж на 25%, - прогноз НБУ

"Надалі з відновленням економіки, пожвавленням попиту на робочу силу номінальні зарплати швидко зростатимуть і перевищать довоєнний рівень вже у 2023 році. Утім, з урахуванням інфляційних процесів реальні зарплати наприкінці 2024 року будуть усе ще нижчими за довоєнний рівень", - йдеться у звіті.

Згідно з оперативними опитуваннями НБУ, підприємства намагалися виплачувати зарплату, а окремі з них робили додаткові виплати або надавали матеріальну допомогу, навіть якщо діяльність підприємства була зупинена.

"Однак із продовженням бойових дій підприємства частіше звільняють персонал та переважно не в змозі сплачувати довоєнну зарплату. Серед великих компаній, особливо міжнародних, переважають ті, хто виплачував зарплату повністю. Утім, навіть ці компанії оптимізують видатки на персонал. Серед МСБ стійкості менше, тож звільнень та зниження зарплат більше", - зазначили НБУ.

За даними НБУ, значне перевищення пропозиції над попитом на ринку праці зумовлює зниження й очікуваних зарплат, незважаючи на пришвидшення інфляції. За різними опитуваннями, падіння зарплат у приватному секторі в травні становило від 25% до 50% порівняно з довоєнним часом. Дещо краща ситуація у бюджетному секторі. Крім того, втрата доходів населення від праці частково компенсувалася соціальними допомогами, підвищенням пенсій та значним збільшенням виплат військовим.

Нагадаємо, у січні 2022 року Національний банк України (НБУ) прогнозував зростання номінальної заробітної плати у 2022 році на 15,2%. НБУ очікував, що реальна зарплата (з урахування інфляції) зросте на 6,1%.

За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у липні 2022 року в Україні сповільнилася динаміка показників повернення на робочі місця, яка спостерігалася останні три місяці. Сьогодні серед тих, хто мав роботу до війни, працюють 59%: повноцінно - 34%, віддалено або частково - 19%, знайшли нову роботу - 6%.

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