"Реальні гроші": експерт розповів, що потрібно знати про монетизацію субсидій

Фото: Субсидії в Україні (РБК-Україна)

Що зміниться після запровадження монетизації субсидій – розповідає голова ОСББ Вікторія Погорєлова

Починаючи з березня 2019 року, субсидії українці будуть отримувати готівкою, повідомив міністр соціальної політики Андрія Рева. Відповідні зміни планує запровадити Кабінет міністрів.

Що це буде означати для українців на практиці – у коментарі для Styler детально розповіла Вікторія Погорєлова, голова ОСББ "Мотор".

За її словами, таке рішення в разі його впровадження змінить характер відносин між державою і одержувачем пільг і субсидій і стане кроком в бік прозорості отримання цих грошей.

"Важливо виключити з ланцюжка посередників"

"Кошти, які держава дає конкретному одержувачу допомоги – це вже його гроші. Тому тепер людині самій треба буде приймати рішення, куди і як направити ці кошти", - додає вона.

"Ми всі з вами чуємо, що скрізь починає діяти ринок: ринок електроенергії, ринок газу, ринок послуг з управління. На цьому ринку є суб'єкти як старі, так і нові. Дуже важливо виключити з ланцюжка посередників. Обов'язок по всьому ланцюжку надання цієї допомоги має нести держава, надаючи її безпосередньо тим, кому вона призначена", - вважає Вікторія Погорєлова.

У чому головна зміна? До цього держава платила і поки платить за субсидії ті ж гроші, але не безпосередньо одержувачу пільг та субсидій. Коли зміну запровадять, гроші будуть перераховуватися безпосередньо людині.

Фото: Субсидії українці будуть отримувати готівкою з 1 березня, каже Андрій Рева (РБК-Україна)

"Вони зможуть надходити людям кількома способами. Наприклад, у вигляді виплат на Укрпошту, або у вигляді надходження на картку Ощадбанку або на розрахунковий рахунок одержувача пільг і субсидій. Метод не так принциповий. Головне, щоб з цього ланцюжка були прибрані всі інші суб'єкти. У цьому й полягає головний сенс монетизації субсидій", - пояснює експерт.

"Вже є відкритий реєстр пільг і субсидій"

Після впровадження монетизації субсидій повинен зникнути елемент непрозорість у розподілі коштів, призначених на ці цілі, вважає Вікторія.

Вона додає:

"Сьогодні ми вже маємо відкритий реєстр одержувачів пільг та субсидій. Ви можете зайти і подивитися, чи отримуєте ви або ваш сусід призначені йому кошти. Це важливий крок до прозорості та зменшення рівня корупції в цій сфері, адже ми підключаємо народний контроль. А гроші на пільги і субсидії – це наші з вами гроші, гроші платників податків, гроші українського народу. Тому важливо контролювати процес їх розподілу".

Також механізм ліквідує підґрунтя для маніпуляцій, коли людина може отримувати цю допомогу за різними адресами, вважає вона.

"Наступний момент – проходження грошей, - каже Вікторія. - Тут теж потрібно прибрати всіх посередників. Адже до цього у нас діяла широка армія "помічників": всіх тих, кого задіяла держава. Це були виконавці послуг, ОСББ, які фактично несли на собі тягар соціальної допомоги. Держава не розраховувалася вчасно за своїми зобов'язаннями".

"Якщо посередники залишаться, це буде, як кажуть, "пил в очі"

Вікторія Погорєлова вважає, що з впровадженням монетизації субсидій буде більше передумов до того, що держава буде розраховуватися вчасно.

"Адже ви як одержувач субсидії будете це розуміти і відчувати. Ви ж відчуваєте, коли вам заплатили пенсію або не заплатили? Статус цих грошей буде таким самим. Це дозволить дисциплінувати державу як платника цих сум. Плюс – дозволить правильно планувати виплати і розраховувати можливості в рамках державного бюджету. Це хороший крок за умови, що це буде доведено до кінця", - впевнена голова ОСББ.

У той же час в ситуації, коли в систему підключаються нові посередники або залишаються старі, це не принесе хороших змін, каже Погорєлова.

"Якщо посередники залишаться, це буде, як кажуть, "пил в очі", - вважає голова ОСББ.

"Чиновники намагалися знову залучити ОСББ в цей "хоровод правовідносин"

Що ще зміниться після запровадження монетизації субсидій?

ОСББ вже не будуть займатися розподілом цих грошей, каже Вікторія Погорєлова.

Фото: Потрібно виключити з системи виплати субсидій численних посередників, вважає Вікторія Погорєлова (РБК-Україна)

"Якщо проаналізувати дії уряду, то ми маємо зміни, які набрали чинності 1 січня минулого року. Потім на рівні підзаконних нормативно-правових актів, а саме Постанови Кабінету міністрів, чиновники намагалися знову залучити ОСББ в цей "хоровод правовідносин". Але норми постанови Кабміну суперечили Закону про ОСББ, закону про бухгалтерський облік. І, відповідно, ОСББ діяли в рамках законодавства: нараховували всім співвласникам, незалежно від їх соціального статусу, 100% їх зобов'язань на підставі загальних зборів. Виставивши ці 100% одержувачу, далі держава через систему казначейства платила їх на розрахунковий рахунок ОСББ, прикладаючи до загального платежу реєстр тих, за кого заплачено. ОСББ розносило цю суму по особових рахунках співвласників", - пояснює вона.

З 1 січня минулого року ОСББ в цьому процесі більше не брали участь і не несли відповідальності за розрахунок цих пільг.

"Квітневими і жовтневими змінами були спроби повернути цей процес ОСББ, але ці намагання суперечили законам про ОСББ. Тому ми чекали 1 січня 2019 року, коли вступила в норму Стаття 11 Закону "Про житлово-комунальні послуги". Суть її в тому, що соціальна допомога дається безпосередньо людині в грошовій формі. У протиріччя з цією статтею уряд прийняв наприкінці грудня постанову Кабінету міністрів, якою вносяться зміни в порядок надання субсидій, де не виконується ця норма. Тому знову пішла хвиля обурення. Але для ОСББ все залишилося непорушним: ми нараховуємо всім співвласникам їх зобов'язання і чекаємо, що гроші будуть перераховані людині. Всі інші вимоги до ОСББ є неправомірними та суперечать вже трьом законам", - додає голова ОСББ.

Реальні гроші в результаті економії і стимул до енергозбереження

Вікторія Погорєлова вважає, що з приводу монетизації субсидій людям потрібно знати кілька моментів.

Фото: Монетизація субсидій дозволить відчути реальні гроші, почати економити і задуматися про енергозбереження, вважає голова ОСББ (РБК-Україна)

"Я б хотіла звернутися до тих, хто отримує пільги і субсидії, щоб не було спекуляцій. Всі витрати тих, хто претендує на пільги і субсидії, обов'язково будуть враховані управлінням соціального захисту у вигляді соціальних норм і нормативів. Будуть враховані в тому числі й ваші фактичні витрати на управління спільним майном багатоквартирного будинку незалежно від того, яку форму управління ви вибрали. А як саме ви отримаєте цю суму – чи то за вас заплатять, чи то вишлють гроші на картку, або дадуть в руки – це вже питання механічне", - говорить вона.

Ця зміна повинна навчити одержувачів пільг та субсидій більш високої свідомості, говорить фахівець.

"Монетизація потрібна і для того, щоб людина відчувала цю суму державної допомоги. Коли вона отримує її за соціальними нормативами, та її не будуть забирати, то вона отримає реальні гроші в результаті своєї економії. Вона вже може направити ці гроші на якісь енергозберігаючі заходи, на інші напрями. Дві головні заслуги монетизації – стимул до енергозбереження, можливість контролю цих коштів. А з інших учасників знімається тягар участі в цьому процесі. Але всі ці позитивні зміни можуть бути реалізовані тільки за умови, якщо в цьому процесі залишаться тільки два учасники: держава і одержувач субсидії", - підкреслює Вікторія Погорєлова.

Нагадаємо, раніше українцям розповіли, що таке монетизація субсидій і як вона буде впроваджуватися у 2019 році.

Також раніше Андрій Рева назвав очікуваний ефект від монетизації субсидій.

Відео: Що таке монетизація субсидій і як вона нараховуватиметься (video.rbc.ua)