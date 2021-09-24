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Для реальної деолігархізації потрібні судова реформа і антимонопольні заходи, - посол Великобританії

Автор: Наталія Гурковська

Посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс позначила перелік необхідних Україні реформ, без реалізації яких закон про олігархів втрачає сенс.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter Сіммонс.

"Закон "про деолігархізацію" може зіграти роль в зменшенні поганого впливу на політику і економіку України. Але для того, щоб цей крок став реальністю, будуть необхідні повна прозорість, рішучі антимонопольні заходи, реальна конкуренція в енергетичному секторі, сильне суспільне мовлення і звичайно ж, судова реформа", - написала посол.

Посол Великобританії також підкреслила, що виконання закону про олігархів, проголосованого Радою напередодні, має бути юридично обгрунтованим і аполітичним.

Нагадаємо, 23 вересня Верховна рада у другому читанні проголосувала проект закону про олігархів. Рішення прийнято без урахування думки Венеціанської комісії, яка почала аналіз проекту 15 вересня.

Уповноважена з прав людини Людмила Денисова, а також 4 з 5 фракцій парламенту, зажадали направити проект закону до Венеціанської комісії, через порушення ним норм Конституції і прав людини.

Висновки Венеціанської комісії щодо цього законопроекту очікуються не пізніше ніж 15 грудня.

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Дмитро Разумков