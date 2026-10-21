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Реальный ВВП Украины снова сократился в сентябре: какие причины

17:22 21.10.2026 Ср
2 мин
aimg Елена Бджола
Реальный ВВП Украины снова сократился в сентябре: какие причины Фото: разрушенные российскими ударами цеха "Запорожстали" (facebook.com_zaporizhstal)
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Реальный валовой внутренний продукт Украины (ВВП) сократился на 2,4% в сентябре. Причинами стали российские атаки по металлургии, логистический кризис и блокировка морских портов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оценку Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ) в Facebook.

ВВП Украины в сентябре

В первый месяц осени 2026 реальный ВВП Украины сократился на 2,4% в годовом измерении. Больше всего пострадали транспорт и добывающая промышленность: падение в первой отрасли ускорилось до 20%, во второй - составило 12,3%, считают экономисты.

Транспорт

Транспорт понес потери из-за:

  • ограничения работы морских портов,
  • проблем с железнодорожной логистикой

"Автоперевозчики не могут перехватить весь дополнительный спрос из-за нехватки водителей, а автомобильные перевозки значительно дороже морских", - говорится в оценке ИЭД.

Добывающая промышленность

В добывающей промышленности спад повлек за собой резкое сокращение добычи железной руды, тогда как добыча природного газа поддерживала отрасль.

Эта отрасль сократилась на 7,0%, в первую очередь из-за того, что ключевые производители стали остановили работу после ракетных и дроновых атак врага.

Оборонно-промышленный комплекс

Производство продукции ОПК в дальнейшем поддерживало отрасль, однако ей не хватает длинных стабильных контрактов, а экспорт ограничен.

Электроэнергия и газ

Производство электроэнергии и распределение газа снизились примерно на 11%, а в октябре ситуация в секторе стала еще сложнее.

Торговля

В торговле (оптовой и розничной) ВДС сократилась на 5,5% из-за снижения экспорта и разрушения складов многих компаний. Бизнес нарабатывает новые подходы с меньшим использованием складов и большей долей прямых продаж.

Сельское хозяйство

В сельском хозяйстве ВДС сократилась на 5,6%. Отрасль сталкивается с ограниченными возможностями для экспорта:

  • морские порты Большой Одессы заблокированы,
  • альтернативные маршруты ограничены проблемами "Укрзализныци".

Площади под посевами уже сократились, и если ситуация не исправится весной, показатели 2027 могут быть существенно хуже.

Оценка ухудшилась

Оценку падения за август аналитики ИЭД пересмотрели в сторону ухудшения - до 1,9% против предыдущей, учитывая сокращение сельскохозяйственного производства.

По итогам года ИЭД ожидает падения реального ВВП примерно на 0,5%. В то же время в институте предостерегают, что оценки могут быть пересмотрены.

Ранее РБК-Украина писало, что украинская металлургия переживает самый глубокий кризис за время полномасштабной войны.

После серии российских ударов в августе-сентябре остановились ключевые металлургические предприятия. Производство стали в сентябре сократилось почти в пять раз в год - до 131 тысячи тонн.

Кроме того, ключевым условием выхода из кризиса украинской металлургии остается возобновление морского экспорта и снижение нагрузки на сухопутные маршруты.

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