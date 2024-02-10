Реальность говорит больше, чем слова. Зеленский отреагировал на ночные удары по Харькову

"Реальность всегда говорит больше, чем любые слова. Прошлой ночью из-за пожара после удара "Шахедов" в Харькове погибла целая семья: родители и трое детей", - написал президент.

Как отметил Зеленский, среди погибших детей:

Алексей, 7 лет;

Михаил, 4 года;

Павел, 7 месяцев.

"Дети, которые еще не успели увидеть жизнь и были убиты из-за российского безумия. Погибла и еще одна семья: муж и жена. Мои соболезнования всем родным и близким", - добавил президент.

Фото: последствия ночных ударов России по Харькову (t.me/V_Zelenskiy_official)

По словам Зеленского, спасательная операция в Харькове продолжается. Удалось спасти четырех человек, среди которых один ребенок. Также десятки были эвакуированы. Всем пострадавшим окажут необходимую помощь.

"Я благодарен всем, кто поддерживает Украину и украинцев в защите от российского террора. Каждое проявление поддержки критически важно. И так же важно понимать, что террор не может оставаться безнаказанным. Террор не может оставаться без справедливого ответа. Террористы должны проиграть эту войну, которую они начали. Россия должна ответить за каждую разрушенную и уничтоженную ею жизнь. Только так безопасность для всех вновь станет частью реальности", - добавил Зеленский.

Массированная атака на Украину

Этой ночью, 10 февраля, враг запустил против Украины 31 ударный БпЛА типа Shahed-136/131 с территории временно оккупированного Крыма и Российской Федерации. Основными направлениями удара были Одесская и Харьковская область.

Во время боевой работы защитникам удалось уничтожить 23 вражеских дрона в пределах Одесской и Харьковской областей.

Подробности российского удара по харьковской АЗС - в материале РБК-Украина.