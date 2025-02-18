Реальные убытки пассажирского сегмента УЗ достигли 23 млрд гривен, - ЦТС

Сейчас реальные убытки пассажирского сегмента превышают 22-23 млрд грн, а бизнес, за счет которого покрывают эти убытки, уже не имеет запаса прочности и не способен вытягивать на себе это бремя. Поэтому нужно как можно скорее реформировать пассажирский сегмент.

"До начала поаномасштабного вторжения убыточность сегмента варьировалась на уровне 13 млрд грн. Но в последние годы ситуация ухудшилась: в 2023 году прямые чистые убытки оценивались уже в 15 млрд. Показатели прошлого года пока не объявлялись, но, исходя из открытых данных, можно делать предположение об убыточности около 17-18 млрд грн. "Бумажные" убытки дополняются скрытой "субсидией" на плату за доступ к инфраструктуре, которая пока на справляется, но станет обязательным элементом расходов. С учетом этого фактора, реальные убытки пассажирского сегмента превышают 22-23 млрд грн", - указывает издание.

Пассажирские перевозки "Укрзализныци" уже много лет работают по модели, которая себя полностью исчерпала, подчеркнули в ЦТС. Основная проблема - хроническая убыточность, которая тянет вниз не только пассажирский сектор, но и грузовые перевозки и всю железнодорожную инфраструктуру страны. В этом подходе нет ни экономической логики, ни перспектив для развития.

"Главная задача - пассажирские перевозки "Укрзализныци" должны быть конкурентоспособными и самоокупаемыми. Скоростные Интерсити и международные маршруты приносят доход, но их прибыли недостаточно, чтобы покрыть даже свои инвестиции в модернизацию, ведь доход просто размывается на поддержку убыточных пригородных и междугородных перевозок. Грузовой же сегмент, который вынужденно субсидирует пассажирские перевозки, уже не имеет того запаса прочности, который был до войны и не может самостоятельно нести это бремя на себе", - отмечают в Центре.

Правильная ценовая политика, гибкий подход, добавление скорости и комфорта способны превратить пассажирские перевозки в прибыльный сегмент, отметил в комментарии ЦТС министр инфраструктуры Украины 2016-2019 гг Владимир Омелян.

"Первоочередной задачей является изменение самого подхода к управлению пассажирским сегментом на уровне Наблюдательного совета и менеджмента. Нужно введение четкой бизнес-стратегии с определенными KPI: сокращение общей убыточности и повышение доходов в перспективных сегментах. Что же касается социальных перевозок, то здесь должны работать другие механизмы: если государство или органы власти предоставляют льготу, они должны обязательно компенсировать перевозчику недополученный доход от перевозки", - резюмирует Центр.

Напомним, ранее эксперты и бизнес-ассоциации обвинили Укрзализныцю в желании использовать монопольное положение и повысить тариф на грузовые перевозки на 37%. Как заявили в Американской торговой палате (ACC), кроме тарифов, УЗ собирается увеличить стоимость работ и услуг, связанных с перевозками, а также ставки платы за пользование вагонами и контейнерами.

В свою очередь бизнес-сообщество предупредило о критической угрозе, которую представляет это решение для экономики Украины. В Дунайском пароходстве заявили об остановке флота в случае повышения тарифа, а завод АрселорМиттал Кривой Рог предупредил о риске закрытия завода, где работает 20 тысяч человек.