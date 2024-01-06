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Реальные зарплаты украинцев растут три квартала подряд: НБУ назвал два источника

Фото: Зарплаты украинцев растут в 2023 году (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Оживление экономики и замедление инфляции способствовали возобновлению роста реальных зарплат с ІІ квартала 2023 года (по официальным данным Государственной службы статистики). Реальные зарплаты возобновили рост не только благодаря бюджетным выплатам, но и ресурсам предприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический и монетарный обозр НБУ (январь 2024 года).

По оценкам НБУ, рост зарплат сохранился и в IV квартале.

Однако рост зарплат был неравномерным по видам деятельности: так, в ІІІ квартале 2023 года средние зарплаты в реальном измерении в торговле, ИТ и ряде других ВЭД превысили уровень ІІІ квартала 2021 года (т.е. до полномасштабного вторжения). В то же время ниже этого уровня оставались зарплаты в отдельных секторах услуг, строительстве, образовании и транспорте, говорится в обзоре.

Как отмечают в НБУ, бюджетные выплаты, в частности, военным, пенсии и социальные пособия оставались весомым источником роста доходов домохозяйств.

Косвенные показатели оценки доходов населения Украины свидетельствуют об их росте в реальном измерении (с учетом инфляции).

Прогноз по зарплатам

По данным Госстата, реальные доходы (с учетом инфляции) в 2022 году сократились на 14,1%.

По данным правительства, в 2022 году среднемесячная номинальная заработная плата работников брутто составила 14 847 гривен, а скорректированная на уровень инфляции сократилась на 11,9%.

Правительство прогнозирует, что в 2023 году номинальная зарплата составит 18 527 гривен, а скорректированная на инфляцию вырастет на 10,1%. В 2024 году зарплата составит 21 809 гривен, а скорректированная на инфляцию вырастет на 8,5%.

Кроме того, правительство ожидает, что зарплата составит 25 732 гривен в 2025 году и 30 260 гривен в 2026 году.

Если брать прогнозный курс МВФ, долларовая зарплата украинцев в 2024 году составит 527 долларов и превысит уровень довоенного 2021 года (514 долларов). В 2025 году она составит 559 долларов, в 2026 году - 619 долларов.

 

 

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