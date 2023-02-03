Реальные зарплаты украинцев упали на 16%: когда начнут расти доходы

Как отмечается в обзоре, имеющиеся данные свидетельствуют о возобновлении роста номинальных доходов домохозяйств во втором полугодии 2022 года. В значительной степени это достигнуто за счет выплат в бюджетном секторе, в частности денежного обеспечения военных. Весомой была поддержка и со стороны социальных трансфертов, пенсий, выплат ВПЛ и других, хотя значительная часть получателей считает размер социальной помощи недостаточным.

НБУ прогнозирует активный рост номинальных доходов домохозяйств в 2023-2025 годах. В этом году способствует адаптация реального сектора к работе в условиях высоких рисков и значительные расходы на оборону и безопасность. В дальнейшем увеличение спроса на рабочую силу благодаря возобновлению экономического роста станет основным фактором повышения номинальных зарплат.

"Однако реальные зарплаты на всем прогнозном горизонте будут расти медленно из-за значительной инфляции", - говорится в обзоре.

Доходы населения будут увеличиваться также за счет сохранения высокого уровня бюджетной поддержки, в том числе социальных расходов, отмечают в НБУ.

По данным НБУ, в 2022 году средняя номинальная зарплата в Украине выросла на 0,5%, реальная (с учетом инфляции упала на 15,8%).

По прогнозу НБУ, ожидается такой рост: