Реальна зарплата українців у січні зросла майже на 10%

Темпи зростання впали суттєво уповільнилися, але залишаються високими

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в январе 2019 года составила 9223 грн, увеличившись по сравнению с январем прошлого года на 19,6%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.

По данным статистического ведомства, реальная зарплата (с учетом инфляции) в январе 2019 года к январю 2019 года выросла на 9,5%.

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Cамая высокая начисленная зарплата в январе была в Киеве - 13721 грн, самая низкая - в Черновицкой области - 6958 грн. В большинстве областей размер зарплаты находится в пределах от 7000 до 9000 грн.

Самую высокую зарплату получают в сфере "Финансовая и страховая деятельность" - 17065 грн, самую низкую - "Охрана здоровья и предоставление социальной помощи" - 6203 грн и "Временное размещения и организация питания" - 6048 грн.

Напомним, в госбюджете на 2019 год заложено повышение минимальной зарплаты на 12% - с 3723 до 4173 грн. Среднемесячная заработная плата в 2019 году составит 10129 гривен и в реальном измерении (с учетом инфляции) увеличится на 6,9%.

В 2014 году реальная зарплата украинцев снизилась на 6,5%, в 2015 году - на 20,2%. В 2016 году реальная зарплата украинцев выросла на 9,0%, в 2017 году - на 19,1%, в декабре 2018 года к декабрю 2017 года - на 9,7%.