Реальна зарплата в Україні продовжує зростати високими темпами

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України в грудні 2019 року склала 12264 грн, що на 16,0% більше порівняно груднем 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики України.

За даними статистичного відомства, реальна зарплата (з урахуванням інфляції) у грудні 2019 року до грудня минулого року зросла на 11,3%.

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Варто відзначити, що в грудні виплати значно перевищують середні по року і груднева номінальна зарплата не показова для ситуації в цілому.

Найвища нарахована зарплата в грудні була в Києві - 18869 грн, найнижча - в Чернігівській області - 8851 грн. У більшості областей розмір зарплати знаходиться в межах від 10000 до 11000 грн.

Найбільшу зарплату отримують у сфері "Фінансова та страхова діяльність" - 22198 грн, найнижчу - "Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги" - 8505 грн і "Тимчасове розміщування й організація харчування" - 7280 грн.

Нагадаємо, державний бюджет на 2020 рік розрахований за реалістичним Сценарієм 1 Мінекономіки, згідно з яким економіка зросте на 3,7%. Згідно з прогнозом, темпи зростання реальної зарплати (з урахуванням інфляції) сповільняться до 10,1% у 2020 році до 7,5% у 2021 році та до 7,2% у 2022 році. При цьому у 2018 році зростання склало 12,5%, а у 2019 році воно очікується на рівні 11,1%.

Відзначимо, рівень заробітної плати в Україні залишається істотно нижчим, ніж у країнах Східної Європи. Середня номінальна заробітна плата в Україні в третьому кварталі 2019 року становила 382 євро. У той же час у Латвії цей показник був на рівні 1 091 євро на місяць (у 2,9 рази більше), в Польщі середня зарплата була 1 143 євро (у 3 рази більше), у Чехії - 1 310 євро (в 3,4 рази більше).