Реальная угроза или ИПСО? Что известно о "серьезной атаке" и закрытии посольств в Украине

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Какие посольства закрылись и по какой причине

Утром посольство США выпустило предупреждение для американских граждан в Украине. Сообщалось о получении "конкретной информации" о потенциально масштабной воздушной атаке 20 ноября.

"В качестве меры предосторожности посольство будет закрыто, а сотрудникам посольства даны указания укрыться на месте. Посольство США рекомендует гражданам США быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги", - говорится в сообщении.

Также рекомендовалось следить за информацией в украинских СМИ и заранее определить места укрытий на случай воздушной тревоги. А в случае чрезвычайной ситуации следовать указаниям местных органов.

Как сообщило испанское агентство EFE, из-за возможной крупной воздушной атаки на Киев закрылось посольство Испании. Затем закрылось посольство Греции, а посольство Италии распространило объявление о том, что работа продолжается, но сегодня оно будет закрытым для публики.

Соответственно, своим гражданам они также порекомендовали соблюдать меры безопасности, реагировать на тревоги, спускаться в укрытия и избегать поездок. А посольство Казахстана просит рассмотреть вариант покинуть Украину или хотя бы территории, приближенные к местам боевых действий.

Тем временем посольства Великобритании и Польши остаются открытыми. Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что это одно из проявлений солидарности с Украиной "несмотря на повышенный нападений России на Киев". Посольство Германии открыто в "ограниченном режиме", но доступно для работы с немецкими гражданами.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко считает, что предупреждение вполне обосновано. С учетом информации о накоплении ракетных запасов в России.

"Россияне делали запасы ракет на серию обстрелов Украины в течение месяцев. Это касается ракет Х-101, которые они продолжают изготавливать, а также "калибров" и баллистики... Это нужно понимать и всегда держать в голове, структурам продумывать меры безопасности, людям - реагировать на тревоги", - написал он в Telegram и добавил, что вражеские носители находятся в состоянии готовности.

Ближе к 14:00 была объявлена воздушная тревога для северных и части центральных и западных регионов Украины. Воздушные силы заявили о ракетной опасности для Киева, Киевской, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях.

Мониторинговые каналы писали о двух скоростных целях в направлении Киевской области. Но обе "локационно потеряны". О каких-либо взрывах не сообщалось и в 14:20 объявили отбой тревоги.

Почему заговорили о российской ракете РС-26 "Рубеж"

На фоне утренней "паники" несколько Telegram-каналов написали, что Россия якобы может ударить экспериментальной ракетой РС-26 "Рубеж". Причем уточнялось, что запуск якобы может состояться с полигона Капустин Яр в Астраханской области, от которого до линии фронта в Украине менее 600 км.

Вероятно, источником стал канал Strategic Control, который специализируется на так называемой OSINT-разведке путем прослушивания радиочастот и мониторинге российской стратегической авиации. И вероятность применения "Рубежа" связана с возможным ответом на удары баллистическими ракетами ATACMS по крупному арсеналу в Брянской области.

Однако осинтеры уточнили, что вся эта информация может оказаться не более чем попыткой Кремля оказать психологическое давление и показать силу западным партнерам Украины.

РС-26 "Рубеж" - российский проект подвижного грунтового ракетного комплекса стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой. Эта ракета может оснащаться термоядерной боевой частью.

Подробностей о "Рубеже" мало. Известно об успешных испытаниях в первой половине 2010-х, а также о том, что в 2018 года ее исключили из государственной ракетной программы до 2027 года. Предположительно, она может преодолевать расстояния до 6000 км и нести четыре боеголовки общей мощностью 1,2 Мт в тротиловом эквиваленте.

Реальный статус на сегодня неизвестен, отмечает украинский профильный ресурс Defense Express. Но обращает внимание на то, что летом в Кремле грозились возобновить производство ракет средней дальности. В случае с "Рубежом" не идет речь о какой-то уникальной ракете, она является вариантом известного "Тополя-М", и с большой вероятностью у Москвы, скорее всего есть все, чтобы развернуть производство РС-26.

Подробнее читайте в материале "Новая баллистика? Что известно о российской ракете РС-26 "Рубеж" и почему о ней заговорили".

Реальна ли угроза "особой атаки"

Что касается "конкретной информации о потенциально масштабной воздушной атаке", РБК-Украина обращалось за комментариями в военные и силовые структуры. Там отметили, что на данный момент какая-либо информация отсутствует.

Но собеседники уточнили, что риск вражеских атак сохраняется всегда. Поэтому украинцам советуют не игнорировать воздушные тревоги и спускаться в укрытия.

Источник РБК-Украина в посольстве США заявил, что закрытие не связано с обновлением российской ядерной доктрины и угрозами снижения порога для нанесения ядерного удара.

"Закрытие посольства связано с воздушными тревогами, включая возросшую возможную угрозу комбинированной атаки с использованием беспилотников и ракет, как это случилось недавно (очевидно, имеется в виду массированный удар 17 ноября, - ред.)", - сказал он.

По словам политолога, аналитика Центра масштабирования технологических решений Максима Несвитайлова, о каких-то масштабных атаках редко известно заранее.

"Я думаю, это инструмент психологического давления. Буквально пару дней назад была массированная ракетно-дроновая атака. И, как мы видели, посольства не закрывались, никто не предупреждал", - рассказал он в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина.

Как полагает собеседник, давление в большей степени направлено на европейские страны, чтобы они не давали разрешения на удары дальнобойным оружием вглубь России и, возможно, настроить их на панику.

"Даже если этот обстрел сегодня случится, хотя с учетом "анонса" и подготовки Вооруженных сил Украины, не факт, что это вообще произойдет. Но, например, если это произойдет, я себе слабо представляю, чем это может особенно отличаться от всех предыдущих массированных ракетных обстрелов, которые Россия проводит регулярно", - добавил Несвитайлов.

Главное управление разведки Минобороны Украины говорит, что все сообщения о якобы особо массированном ударе по городам 20 ноября - это российская информационно-психологическая атака.

"Данное сообщение - фейк... Призываем доверять информации только с официальных ресурсов и от пресс-секретарей ГУР МО... Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги - безопаснее переждать в укрытии. Впрочем, призываем не поддаваться паническим настроениям", - заявили в ГУР.

К своему посту разведка прикрепила скрин сообщения, в котором со ссылкой на ГУР говорится о якобы угрозе массированной атаки после 14:30 дронами и ракетами разной мощности по энергетическим, газораспределительным узлам и стратегическим гражданским объектам.

Украинский МИД отреагировал на временный переход некоторых посольств на дистанционную работу и заявил, что находится в контакте с партнерами относительно потенциальных угроз. Но подчеркивает, что угроза обстрелов актуальна с начала полномасштабного вторжения РФ.

"Считаем, что для партнеров было бы правильно реагировать в 1001-й день так же, как и в предыдущие тысячу дней, без какого-либо дополнительного информационного нагнетания. Просим всех граждан Украины сохранять бдительность, не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и следовать к укрытию в случае опасности", - добавили в МИД.

При подготовке текста использовались: сообщения западных посольств в Украине, заявление руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко, публикация пресс-службы Главного управления разведки Минобороны, МИД Украины, комментарий политолога, аналитика Центра масштабирования технологических решений Максима Несвитайлова для YouTube-канала РБК-Украина.