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Реальная интеграция Украины в НАТО началась после саммита в Вильнюсе, - Стефанишина

Фото: вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова, Милан Лелич

Реальная евроатлантическая интеграция Украины началась только после летнего саммита НАТО в Вильнюсе и успешно продвигается.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, передает корреспондент РБК-Украина.

"Наша реальная евроатлантическая интеграция началась только после Вильнюса. Все, что было до этого - это было сотрудничество, даже EOP (партнерство расширенных возможностей НАТО). Мы сейчас действуем как страна-союзник НАТО и чувствуем себя страной-союзником НАТО", - сказала Стефанишина.

По ее словам, все решения, принятые на саммите по Украине, уже реализованы, в частности, одобрена Годовая национальная программа Украина-НАТО.

Относительно ожиданий следующего саммита Альянса в Вашингтоне в июле 2024 года, Стефанишина отметила, что вопрос о приглашении Украины в НАТО всегда будет оставаться на повестке дня - на саммите в Вашингтоне или любом другом - до тех пор, пока он не будет решен.

Кроме того, вице-премьер подчеркнула, что на саммите в Вашингтоне Украина ожидает гораздо большего, чем только приглашение в Альянс, в частности гарантий безопасности и других вещей, необходимых для победы в войне с Россией.

Вступление Украины в НАТО

Напомним, 30 сентября 2022 года стало известно, что Украина подает заявку на вступление в НАТО по ускоренному порядку. Украина ожидала получить приглашение на вступление в НАТО во время летнего саммита в Вильнюсе, но этого не произошло.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечает, что Украина не сможет присоединиться к Альянсу, пока не закончатся активные боевые действия.

Украина получила от НАТО рекомендации по вступлению. Это произошло по итогам Совета Украина-НАТО, заседание которого прошло в Брюсселе 29 ноября. Рекомендации касаются первичных реформ для вступления в Альянс.

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