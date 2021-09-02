Реалізація гарантій США з енергетики та безпеки почнеться днями, - Єрмак

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що співпраця Сполучених Штатів і України почне функціонувати по поверненню української делегації з США. Зокрема, найближчим часом почнеться реалізація гарантій США з енергетики та безпеки.

"Ми почули повне розуміння з боку наших американських колег щодо цих гарантій. Американці досить чітко заявили про свою позицію по "Північному потоку-2". І, відповідно, заявили про свою позицію щодо безпеки, в глобальному сенсі цього слова, для України", - заявив він.

При цьому Єрмак підкреслив, що після відновлення роботи Комісії зі стратегічного партнерства будуть вироблені необхідні механізми для того, щоб гарантії з'явилися в "абсолютно реальному вигляді".

"Один з найважливіших підсумків - це те, що діалог і вироблення конкретних рішень почнеться практично з моменту нашого повернення до Києва. Співпраця і партнерство на всіх рівнях між США і Україною вже почне функціонувати", - заявив він.

За словами глави Офісу президента, одним з найважливіших підсумків візиту української делегації до Вашингтона стало закріплення реального партнерства між країнами на всіх рівнях.

"Тому, я думаю, що це не тільки до кінця цього року, багато речей почнуть реалізовуватися в щоякнайближчому майбутньому", - підкреслив Єрмак.