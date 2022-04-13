"Реал" і "Вільярреал" стали першими півфіналістами Ліги чемпіонів

Дует іспанських клубів пробився до 1/2 фіналу Ліги чемпіонів сезону 2021/22. Мадридський "Реал" із комфортним рахунком поступився лондонському "Челсі", а їхні співвітчизники з "Вільярреалу" сенсаційно вибили мюнхенську "Баварію".
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на результати поєдинків.
Ліга чемпіонів, 1/4 фіналу, матчі-відповіді
"Реал" – "Челсі" – 2:3 (овертайм, перший матч – 3:1)
Голи: Родріго, 80, Бензема, 96 – Маунт, 15, Рюдігер, 51, Вернер, 75
"Баварія" – "Вільярреал" – 1:1 (0:1)
Голи: Лєвандовскі, 52 – Чуквуезе, 88
"Челсі" вийшов на поле "Сантьяго Бернабеу" максимально зарядженим. Лондонці повели в рахунку вже на 15-й хвилині, коли Мейсон Маунт в один дотик класно завершив швидку комбінацію. Та геть кепськими справи мадридців стали в другому таймі.
Спершу Антоніо Рюдігер головою ефектно замкнув навіс із кутового. А на 75-й хвилині Тімо Вернер вибіг на оперативний простір, накрутив кількох оборонців і пробив Куртуа. За рахунку 0:3 далі вже виходив "Челсі".
"Реал", однак, встиг перевести гру в овертайм. Це Родріго пострілом з льоту замкнув розкішний пас Модріча в блискавичній контратаці "вершкових". А в додаткові 30 хвилин Карім Бензема вже фірмовим голом головою після подачі Вінісіуса вивів "Реал" у півфінал.
Цілком могло дійти до овертайму і в Мюнхені. "Баварія" після мінімальної поразки в Іспанії буквально насіла на ворота "Вільярреала" вдома. Проте, м'яч вперто оминав ворота левантійців. Впевнено діяв на останньому рубежі й Рульї.
Зрештою, німецький гранд відкрив рахунок на старті другої половини. Роберт Лєвандовскі на лінії штрафного майданчика отримав пас Мюллєра, підробив м'яч і від стійки ввігнав його в сітку.
Ішов час, а забити вдруге мюнхенцям не вдавалося. Коли ж здавалося, що два тайми по 15 хвилин неминучі, шокував господарів "Вільярреал". Іспанці розігнали швидку атаку, на фініші якої Самуель Чуквуезе переграв Нойєра з кількох метрів. Далі йде "Вільярреал".
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